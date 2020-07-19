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Архангельская деревня стала самой маленькой красавицей России

Деревня Зехнова Кенозерского национального парка вошла в Ассоциацию самых красивых деревень и городков. Теперь Зехнова — самая маленькая «самая красивая деревня» России.

Деревня начинает свою историю с XVI века. Название она предположительно получила от имени одного из первых христиан на Кенозере — Зеха. Это единственная на Русском Севере деревня, которая ни разу не перестраивалась на протяжении почти пяти веков. Благодаря этому здесь сохраняется уникальное пространственное решение: деревня организована тремя «концами» (улицами), окна всех домов смотрят строго на часовню, находящуюся на стыке «концов», и лишь крайние дома смотрят окнами на озеро. Покровитель зехновцев — Иоанн Богослов, по убеждению местных жителей, хранит деревню от пожара. Целиком деревянная, она не горела никогда.

«Это одна из самых древних деревень на берегах Кенозера, колыбель местной эпической традиции и место концентрации памятников архитектуры. Кенозерским национальным парком здесь восстановлена действующая водяная мельница, отреставрирована часовня Иоана Богослова XVIII века, где находятся самые древние "небеса" на Кенозере. В этом году мы создали в Зехновой центр деревенского гостеприимства, а в следующем году откроем гостевой дом и экспозиционное пространство в старинном отреставрированном здании. Несмотря на то, что в Зехновой на постоянной основе проживает не так много людей, эта деревня очень любима туристами. Ежегодно её посещает более 1500 человек», — сказала начальник службы развития Кенозерского национального парка Александра Яковлева.

Этой весной в деревне появилась новая точка притяжения для гостей. В рамках проекта «Модельное сельское подворье» из соседнего региона в сюда переехала семья Вороновых. Они живут в традиционном доме, принимают туристов и держат небольшую ферму с курами и козами.

«Иногда мы принимаем в ассоциацию деревню и понимаем, что она такая красивая из-за своей труднодоступности. В таких случаях возникает тревога, что с увеличением числа туристов место может утратить свою идентичность и своё очарование. Но сегодня у меня абсолютно нет такой тревоги, потому что мы знаем, что деревня Зехнова входит в Кенозерский национальный парк, она в надёжных руках. Мы надеемся продолжить сотрудничество с национальным парком, потому что мы близки по духу, и такого партнёра нам давно не хватало», — отметил президент Ассоциации самых красивых деревень и городков России Александр Мерзлов.

Кроме деревни Зехнова представители ассоциации посетили ещё несколько населённых пунктов Кенозерья и приметили нового кандидата на звание одной из самых красивых деревень страны — деревню Вершинино.

Инаугурация деревни Зехнова в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России прошла в рамках совместной экспедиции ассоциации и Россельхозбанка «Русский Север 2.0». Участники за 19 дней проедут маршрут длиной более пяти тысяч километров и посетят более 30 сёл, деревень и экопоселений, которые могут стать новыми точками притяжения для путешественников. Архангельская область — самый протяженный этап экспедиции.

«В понедельник была подписана хартия о включении Каргополя в список самых красивых городков и деревень. А сегодня мы проводим инаугурацию деревни Зехнова. Это повод для радости и гордости. Опыт показывает, что включение в список самых красивых населенных пунктов заметно способствует росту туризма. Поэтому есть все основания полагать, что в деревню Зехнова увеличится поток туристов, желающих прикоснуться к истории и культуре Русского Севера, насладиться нетронутой природой. Мы очень рады, что туристический бизнес развивается в самых разных уголках России, в том числе в Архангельской области, и готовы всесторонне этому содействовать. Архангельская область — среди лидеров по числу самых красивых деревень в России», — отметил директор Архангельского филиала Россельхозбанка Дмитрий Костылев.

 

25 сентябрь 07:49 | : Культура

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