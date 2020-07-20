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В Архангельской области обнаружен фальшивый «заслуженный артист»

Речь идет о директоре северодвинского Дворца молодежи Игоре Воронцове. Он же является депутатом местного городского Совета от партии «Единая Россия».

Как выяснила прокуратура города Северодвинска, звание «заслуженный артист РФ» этому человеку официально не присваивалось. Напомним, документы о присвоении такого звания подписываются лично президентом страны.

Звание «заслуженный артист» приносит его обладателю не только почет и уважение окружающих, но и ощутимую прибавку к доходу - Директору  учреждения культуры за счет средств местного бюджета в период с 2011 по 2018 год выплачена надбавка за наличие у него почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» в размере свыше 400 000 рублей. (ИА «Беломорканал»).

Теперь эта сумма по представлению прокуратуры, поддержанного городским судом Северодвинска, будет с Воронцова взыскана в судебном порядке.

Думается, что в дальнейшем встанет вопрос и об его депутатстве…

О том, как Игорь Воронцов уже пытался скрыть свои доходы от общественности, читайте в этом материале.

22 август 11:46 | : Культура / Скандалы

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