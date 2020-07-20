Театр.doc покажет спектакль на книжном фестивале «Белый июнь» в Архангельске

Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» и библиотека им. Н. А. Добролюбова представляют театральную программу фестиваля книги «Белый июнь». Театр.doc покажет на фестивале спектакль «Будущее.doc» и проведёт его открытую репетицию с актёрами Архангельского театра драмы.
Драматург Иван Угаров и режиссёр Дмитрий Соболев разговаривали с подростками из 15 городов мира о важных для них проблемах, удачах и травмах. Из 80 часов интервью и был смонтирован спектакль «Будущее.doc» — так получился развёрнутый рассказ о юности от первого лица.
«Спектакль сделан в технике headphone verbatim (дословно — „вербатим в наушниках“). Эта технология пришла к нам из Лондона, и наш спектакль — первый в России, сделанный в этой технике. Важно, что актёры не играют, а транслируют в живом времени текст, интонации, дыхание того человека, чей голос они слышат. Здесь нет актёрской игры в её привычном понимании, это воспроизведение речи, проживание другого человека», — говорит режиссёр Дмитрий Соболев.
Каждый раз спектакль играют новые актёры. В Архангельске это будут организаторы и участники фестиваля «Белый июнь» — детский писатель Алексей Олейников, куратор проектов музея-усадьбы «Ясная Поляна» Юлия Вронская, директор «Межрегиональной федерации чтения» Наталья Лопатина и кураторы фестиваля Михаил Фаустов и Ирина Рочева.
Вместе с актёрами Архангельского театра драмы Иван Угаров проведёт открытую репетицию спектакля «Будущее.doc» — зрители смогут в реальном времени посмотреть, как актёры изучают новый для себя театральный инструмент.
28 августа в Петровском парке пройдёт открытая репетиция спектакля, а 29 августа — сам спектакль. Вход на события свободный.
Независимый театр документальной пьесы Театр.doc в 2002 году основал архангелогородец, режиссёр и драматург Михаил Угаров. Спектакли театра создаются на основе интервью, встреч и историй реальных людей, подлинных текстов и документов.
Фестиваль книги «Белый июнь» пройдёт в Архангельске с 28 по 30 августа в рамках фестиваля новой культуры «Другой» с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Подробная программа — на сайте whitefest.ru.