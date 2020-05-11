В Архангельске начал издаваться православный журнал для малышей

Детский православный журнал «Умка» начал издаваться в Архангельской епархии по благословению митрополита Корнилия. Уже вышел первый номер — за август 2020 года.
Главный редактор и идейный вдохновитель нового издания — священник Петр Кузнецов. Вместе с ним трудятся художница Юлия Устинова и литературный редактор Вероника Мезенцева.
Проект рассчитан на детей от трех до 12 лет, будет полезен и родителям.
«Журнал рассказывает малышам о Православии, чтобы они духовно возрастали, а в будущем могли стать ответственными взрослыми, чуткими к чужой беде и твердыми в уповании на Бога», — отметил священник Петр Кузнецов.
Возрастать читатели нового детского журнала будут через художественное, поэтическое слово, музыкальные и исторические произведения классиков мировой культуры и современных авторов.
В издании есть поэтическая рубрика, причем в ней печатаются не только именитые авторы, но и совсем юные дарования.
«Умка» содержит адаптированные для детей тексты Священной истории, жития святых, рассказы о православных праздниках. Также читатели смогут узнать историю города Архангельска и родного края, а благодаря рубрике «Музыкальный родник» выучить новую песню. Самых маленьких наверняка заинтересует раздел «Мастерская Умки», в котором ребятам предложены несложные поделки.
В рубрике «Дети пишут Богу» содержатся фрагменты детских изречений о вере. Завершает выпуск фотозагадка для читателей.
Отец Петр подчеркнул, что редакция очень ждет отклика читателей и надеется на обратную связь. Тех, кто будет активно сотрудничать, присылать свои рисунки, стихи и рассказы, «Умка» обещает наградить.
Выходить в свет журнал будет раз в два месяца. Первый номер напечатан тиражом 500 экземпляров, далее издатели планируют увеличить это число. Журнал содержит 24 страницы, он полностью цветной.
Распространяться «Умка» будет бесплатно на приходах всех епархий Архангельской митрополии, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, встретить «Умку» можно будет в школах и детских садах региона.
(по материалам Архангельской епархии)