Фестиваль книги «Белый июнь» в Архангельске - кто приедет?

Оргкомитет фестиваля книги «Белый июнь» представляет программу детских писателей — встречи с авторами, мастер-классы, дискуссии и лекции для родителей и ярмарку детских книжных издательств.
28-30 августа в Архангельске выступят:
Ирина Рочева, куратор программы детских писателей фестиваля книги «Белый июнь» и организатор «Литератулы»:
В Архангельск мы пригласили самых знаковых, интересных, важных и авторитетных людей из мира современной детской российской литературы — писателей, издателей и переводчиков. Получился фестиваль внутри фестиваля. Вас ждут двадцать бесплатных событий — мастер-классы по иллюстрации, поэтические мастерские, встречи с писателями, открытые чтения и книжная ярмарка.
Фестиваль визуальной литературы «Морс» представит на «Белом июне» серию мероприятий о книжной иллюстрации. В программе детских писателей покажут сборник мультфильмов современных российских аниматоров от студий «Пчела» и «Пилот» и полнометражный мультфильм «Петсон и Финдус. Маленький мучитель — большая дружба» из программы Большого фестиваля мультфильмов.
На ярмарке можно будет приобрести книги детских издательств, среди них — «Поляндрия», «Самокат», «Добрый Великан», «Книжный дом Анастасии Орловой», «Детское время», «Молодая мама», «Арт-Волхонка» и другие.
«Белый июнь» пройдёт с 28 по 30 августа в Петровском парке в рамках фестиваля новой культуры «Другой». В Архангельск приедут автор бестселлера «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников, литературный критик Галина Юзефович, автор романа «Город Брежнев» Шамиль Идиатуллин, автор романа «Калечина‑Малечина» Евгения Некрасова, основатель проекта о книгах и чтении «Горький» Борис Куприянов и другие.
Мероприятие состоится с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе — все форматы событий будут согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области. Вход бесплатный.