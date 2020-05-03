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Фестиваль книги «Белый июнь» в Архангельске - кто приедет?

Оргкомитет фестиваля книги «Белый июнь» представляет программу детских писателей — встречи с авторами, мастер-классы, дискуссии и лекции для родителей и ярмарку детских книжных издательств.

 

28-30 августа в Архангельске выступят:

 

  • Александра Литвина, главный редактор издательства «Пешком в историю», автор познавательных книг для детей «Метро на земле и под землей», «История старой квартиры», «Транссиб. Поезд отправляется».

 

  • Алексей Олейников, лауреат литературного конкурса «Новая детская книга», редактор электронного журнала «Переплёт» и преподаватель литературы. В 2019 году вышла самая популярная книга Алексея — рэп-комикс для подростков «Соня из 7 «Буээ» с иллюстрациями художника Тимофея Яржомбека. «Соня...» — это остросоциальная поэзия о непростой школьной жизни, буллинге, подростковом одиночестве и взрослении. Алексей расскажет, как писать стихи и комментировать классику для школьников.

 

  • Анастасия Орлова, писательница, поэтесса, лауреат премии им. Корнея Чуковского и литературного конкурса «Новая детская книга». Анастасия пишет стихи, потешки, прибаутки и издаёт книги для самых маленьких читателей.

 

  • Нина Дашевская, писательница, музыкант, победитель литературного конкурса «Книгуру». Автор книг для детей и подростков «Я не тормоз», «Тео — театральный капитан» и «День числа Пи» представит на фестивале новую книгу-перевёртыш «Тимофей: блокнот/Ирка: скетчбук».

 

  • Ольга Дробот, российский переводчик и специалист по скандинавской литературе. В переводе Ольги на русском языке выходили книги Ханса Кристиана Андерсена, Генрика Ибсена, Эрленда Лу, Марии Парр.

 

  • любимые местные детские писательницы Елена Казакевич из Архангельска и Елена Лещёва из Северодвинска и другие авторы Поморья.

 

Ирина Рочева, куратор программы детских писателей фестиваля книги «Белый июнь» и организатор «Литератулы»:
В Архангельск мы пригласили самых знаковых, интересных, важных и авторитетных людей из мира современной детской российской литературы — писателей, издателей и переводчиков. Получился фестиваль внутри фестиваля. Вас ждут двадцать бесплатных событий — мастер-классы по иллюстрации, поэтические мастерские, встречи с писателями, открытые чтения и книжная ярмарка.

 

Фестиваль визуальной литературы «Морс» представит на «Белом июне» серию мероприятий о книжной иллюстрации. В программе детских писателей покажут сборник мультфильмов современных российских аниматоров от студий «Пчела» и «Пилот» и полнометражный мультфильм «Петсон и Финдус. Маленький мучитель — большая дружба» из программы Большого фестиваля мультфильмов.

 

На ярмарке можно будет приобрести книги детских издательств, среди них — «Поляндрия», «Самокат», «Добрый Великан», «Книжный дом Анастасии Орловой», «Детское время», «Молодая мама», «Арт-Волхонка» и другие.

 

«Белый июнь» пройдёт с 28 по 30 августа в Петровском парке в рамках фестиваля новой культуры «Другой». В Архангельск приедут автор бестселлера «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников, литературный критик Галина Юзефович, автор романа «Город Брежнев» Шамиль Идиатуллин, автор романа «Калечина‑Малечина» Евгения Некрасова, основатель проекта о книгах и чтении «Горький» Борис Куприянов и другие.

 

Мероприятие состоится с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе — все форматы событий будут согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области. Вход бесплатный.

08 август 09:07 | : Культура

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