"Паразиты" вокруг нас, или "Оскар" со вкусом кимчи*

*Кимчи - кулинарный символ Кореи
Всё-таки в удивительное, часто непредсказуемое время мы живём!
Ещё на прошлой неделе 95% россиян презрительно ответили – имели мы в виду ваш «Оскар»! В том смысле, что не собираются полночи бодрствовать ради того, чтобы посмотреть награждение в прямом эфире. Это при социализме подобный показ стал бы идеологической сенсацией – ах, как вкусно они там загнивают! Сегодня у нас «Кинотавр» не менее пышный.
Другое дело, конкурсная программа, тут нам увы. Тем более, что «Оскар-2020» отметился очень серьёзными, во многом выдающимися работами не только по кассовым сборам, но и вкладу в само ИСКУССТВО КИНО. Кто кого – Филлипс, Тарантино, Скорцезе или Мендос – примерно такой расклад в главных номинациях представляли себе те, кто хоть немного разбирается в современных кинематографических тенденциях. О Пон Чжу Хо мало кто думал.
Объясню почему. Давний спор, какой киноприз круче – американский дядюшка «Оскар» или каннская «Пальмовая ветвь». Заметьте, лично у меня последний язык не поворачивается назвать французским. Он именно что международный, где представителям страны-организатора нечасто перепадает что-нибудь значительное. Ну, дали в прошлом году главный приз южнокорейцу, так это, скорее, из эпатажа и понятного желания поощрить молодой национальный кинематограф. Плюс вставить шпильку из коммунистическим северным соседям, которые ни в мировом искусстве, ни в спорте ничем значительным до сих пор не отметились… один геморрой от них да военщина. Но этот довод был скорее сопутствующим, чем решающим, всё-таки в Каннах больше искусства, чем политики (взгляд автора).
Другой спор на близкую тему – чего больше на «Оскаре»? А это зависит от общественной конъюнктуры и социальных запросов. Надо было морально поддержать коренное население Америки, главный «Оскар» ушёл растянутому по времени «Танцу с волками», в котором Кевин Костнер в очередной раз подтвердил свою репутацию однопланового актёра. Надо было сделать реверанс перед секс-меньшинствами, «лучшим фильмом» объявляют «Горбатую гору», в которой, на мой взгляд, никаких достоинств кроме половой толерантности. И подобных примеров наберётся… вспомните скандал четырёхлетней давности, когда чернокожие актёры обвинили киноакадемию чуть ли не расизме – «мало «Оскаров» нашим даёте!».
Но сразу два главных приза корейским «Паразитам» - это шок! Или пощёчина своим, избалованным миллионными гонорарами, это уж на чей взгляд.
Я следил за обсуждениями достоинств фаворитов. Те, кто попроще, делали ставку на «Джокера» из-за его острой социальности – вот, до чего равнодушное общество может довести простого человека. Для меня же это рассказ про актёра-неудачника, которых автор перевидал на своём веку. В Москве они в запой обычно впадают, в Нью-Йорке выходят мочить кого ни попадя… в каждой избушке свои погремушки.
Те, кто посложнее (во внутреннем мире) отдавали предпочтение «1917», называя его образцом истинного искусства. Я же увидел в нём пример выдающегося операторского мастерства, помноженного на современные технологии, что и было по достоинству оценено статуэткой в соответствующей номинации. Чем автор искренне доволен.
Ждал какого-нибудь увесистого приза для «Ирландца». Признаюсь, с трудом досмотрел до конца те три часа с лишним и не в один приём. При всей криминальной составляющей, что, увы, уже приелось в голливудской продукции. Но это же Скорцезе, возможно, его последний прощальный жест (время безжалостно). Но там же Де Ниро и Аль Пачино… есть ли в современном кино более великий и легендарный актёрский дуэт? При всей тягучести повествования и отсылом памяти к прошлым сюжетам аналогичного жанра, уверен, «Ирландца» ещё будут преподавать в киношколах как эталонный пример гангстерской саги практически по всем позициям этого жанра.
Моим безусловным фаворитом был Тарантино. «Однажды в Голливуде» смотрел, как… будто пил дорогой бурбон. Наслаждаясь одним запахом, ловя и смакуя послевкусие от каждой сцены, нежа теплоту в желудке, где под самый конец (когда герой Ди Каприо идёт к собственной ужасной гибели, о которой в курсе лишь часть возрастных зрителей) запорхали бабочки. Я не кровожаден… просто как вкусно это снято!
А что «Паразиты»?
Кто-то считает их действительно выдающимся шедевром мирового кино. Раздающим оплеухи всем, вне зависимости от социального статуса. В мире популярны левые идеи и сочувствие малоимущим? Получите, семья корейских маргиналов… другую ёмкую характеристику мне трудно подобрать… отвечает чёрной неблагодарностью расположенным к ним добрым богатым людям, плодясь в их доме аки тараканы. Но добрые и богатые тоже не идеальны, ведут себя как последние лохи, совсем не подготовлены к повседневной жизни (выброшены из общегражданского социума, замкнулись в кругу себе подобных) и за это в итоге платят непомерную цену.
Кто-то активно не принял решение киноакадемиков и теперь вопрошает – вы там не ошалели, старпёры-академики?! Например, Гришковец, сам снимающий и снимающийся - Примитивная, искусственно сконструированная, весьма предсказуемая картина о том, что бедность и богатство одинаково плохи, не имела и не могла иметь большой зрительской любви и успешного проката, к чему в большей степени прислушивается «Оскар». Да, к тому же, это фильм совсем-совсем неамериканский, не сделанный в Америке, исполненный на корейском языке, чего американцы не любят… И на тебе – все главные «Оскары»!
По-моему, чересчур. Примитивизм, упомянутый Евгением, уже должен исключать неожиданную конструкцию, на которой держится сюжет фильма. Изящество при переходе из жанра в жанр, из авантюрной комедии к кровавому триллеру и на концовке к философской притче, о роли роковой случайности в жизни любого человека - счастливчика или записного неудачника.
А ещё нам открывается изнанка азиатской жизни. В моём представлении Южная Корея – страна чудес и экономического взрыва, в динамике обогнавшая Японию. Но, если в последней из-за нехватки пространства практикуется строительство совсем уж малометражного жилья и капсульных отелей, то здесь полуподвальное существование семьи, не самой пропащей даже по нашим российским меркам. Да и сам район их обитания… архангельский Сульфат краше будет, чтобы о нём ни писал блогер-киллер Варламов.
Собственно, паразиты в этой истории все, богатые от богатства, бедные от бедности… нормальные люди остаются где-то за кадром. Те, что живут в районах массовой многоэтажной застройки, ездят за рулём собственных авто отечественного, т.е., корейского производства, купленных в кредит, по воскресеньям с семьёй ходят в кино, и сидят от звонка до звонка в офисах, причём не в отдельных кабинетах. Но какой смысл о них кино снимать…
А ещё… вот на что могли купиться американские киноакадемики… успешные корейцы фанаты Америки! Постоянно проскакивающие в их речи английские словечки, любовь к пицце (это итальянское блюдо для азиатских стран непременная кулинарная составляющая заокеанской масс-культуры), к вигвамам и скаутам. Это у тех, кто и на родине хорошо устроен… что же происходит внизу. Неужели там в гетто живут патриоты, примерно, как у нас?!
«Паразиты» в чём-то напоминают мою любимую «Елену» Андрея Звягинцева, там шелупонь с окраины тоже пыталась захватить чужую жилую территорию в центре столицы… чтобы быстро загадить, ибо гетто из человека выводится годами. Это у корейского юноши после всего случившегося появляется цель возвысится до уровня тех, кого они выжили… наш же пойдёт пить пиво с такими же гопниками. Так где бОльшие паразиты?
Но для двух главных статуэток мотивации все-таки мало, умиление (или шок) от непонятной азиатской жизни быстро пройдёт. Останется ждать следующего года.
Говорят, «Оскар-2021» будет «Оскаром Трампа»!
Леонид Черток