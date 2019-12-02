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Моревна из Лопшеньги, или Как писатель Пришвин Поморье бороздил

В музейный фонд Кенозерского национального парка поступила уникальная книга 1908 года — первое издание повести Михаила Пришвина «За волшебным колобком». Иллюстрации, исчезнувшие из более поздних изданий, позволяют предположить, что писатель некоторое время жил в деревне Лопшеньге (сейчас деревня относится к Приморскому району).


Пришвин путешествовал по Архангельской губернии в 1907 году. Он побывал в нескольких деревнях Онежского полуострова, но название «Лопшеньга» не встречается ни в повести, ни в архивных документах, ни в дневниках писателя. Однако информация о том, что он посещал деревню, уверенно бытует среди местного населения.


Научно аргументировала, что Пришвин действительно мог посещать Лопшеньгу, начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Парка Марина Мелютина. Она сопоставила данные из старинной книги с архивными документами и рассказами жителей поморской деревни. 


Уроженцы Лопшеньги братья Павел и Сергей Поздеевы рассказали, что по семейной легенде, Михаил Пришвин останавливался в доме брата их прапрадеда. Поздеевы считают, что именно дочь Ивана Васильевича Поздеева, жившего в доме в 1907 году — Мария Ивановна — стала прообразом героини повести Пришвина Марьи Моревны. В поддержку этой гипотезы говорит описание дома отца Марьи Моревны, соответствующее описанию дома в Лопшеньге.


«Пришвин с этнографической точностью воспроизводит интерьер поморского дома, с лингвистическим интересом фиксирует названия деталей расположенного в доме ткацкого станка. Писатель описывает “крест перед окнами к морю”, и по воспоминаниям Поздеевых, у дома их прадеда, расположенного у моря, действительно стоял большой поклонный крест», — отмечает Марина Мелютина.


В целом ландшафт поселения из повести очень напоминает Лопшеньгу. Автор описывает возвышенность, с которой «к берегу сбежала заморская деревушка» и на которой местные проводят народные гулянья. Сама деревня, по словам Пришвина, «посеяна на песке между камнями и соснами». Лопшеньга — это единственное поселение Летнего берега Белого моря, расположенное на узкой песчаной полосе у моря. Деревня действительно раньше располагалась не только на берегу, но и на горе. На возвышенности лопшари отмечали праздники.


Подтверждают пребывание Пришвина в Лопшеньге и другие факты. Число душ в деревне из повести соотносится с количеством жителей Лопшеньги. Экономическое положение тоже соответствует. Писатель указывает названия существующих рыболовецких тоней Лопшеньги и окрестностей. В повести фигурируют монастырские сёмужные тони, которые в реальности располагались только в одной местности — на берегу между Лопшеньгой и Яреньгой. Многократно упомянутый в книге лов сёмги был одним из важнейших промыслов лопшарей. Другим известным местным промыслом была добыча морских животных, и Пришвин даёт яркое описание жизни зверобойной артели. Автор географически точно описывает и морской путь от Лопшеньги к Соловецким островам.


Кроме того, писатель упоминает оригинальный способ рыбной ловли — «топтать камбалу». В архивах сохранились фотографии, где изображены дети и взрослые, которые «топчат камбалу» в Лопшеньге. Идентичная иллюстрация включена в первое издание книги «За волшебным колобком».


Собранная информация о явной связи поселения из повести «За волшебным колобком» с Лопшеньгой войдёт в экспозицию в лопшеньгском Визит-центре национального парка.


 

17 январь 11:16 | : Культура

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