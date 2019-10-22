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Церемонии открытия-закрытия Arctic Open-2019: Как это будет

Официальное открытие Arctic open состоится 4 декабря в 18 часов в архангельском кинокомплексе «Русь». В лучших традициях киносмотров перед кинотеатром по синей «фестивальной дорожке» пройдут члены жюри, режиссёры, сценаристы, актёры и продюсеры. Звёздных гостей поприветствуют зрители и волонтёры, которые будут встречать участников фестиваля.

Неизменной темой, конечно, будет Арктика. В этом году честь воздаётся её главной стихии – воде. Традиционно акустически создаст атмосферу северных просторов и льдов «дух и сердцебиение» фестиваля Олег Юданов.

«Вода – это основа жизни, её вечное течение, рождение. Это и станет главной темой церемонии Arctic open. В эту концепцию вписывается пластическое кино «Островитянин», которое зрители смогут увидеть на открытии, апофеозом станет ледяная ленточка, которую, в отличие от других торжественных мероприятий будут не разрезать, а разбивать», - рассказала художественный руководитель церемонии Елена Резицкая.

На открытии в кинокомплексе «Русь» покажут полнометражную художественную картину из Македонии «Бог существует, её имя - Петруния» режиссёра Теоны Митевски. В Архангельске кинокартину представит Вук Митевски, продюсер, художник-постановщик и брат режиссёра.

Спартак и Елена Резицкие третий год организуют церемонии открытия и закрытия кинофестиваля. Каждая имеет свою историю и свою атмосферу. В 2017 году на церемонии закрытия зрители «провожали» фестивальный рейс, прощаясь на год, в 2018 году вновь встретились в аэропорту, но теперь в кафе, где читали посты в соцсети от туриста, посетившего кинофестиваль.

В этом году концепцией церемонии закрытия, которая состоится 8 декабря в 18.15 в Архангельском театре драмы, станет абстрактная Северная деревня. Деревни Севера похожи – русские, канадские, норвежские – на церемонии закрытия мы увидим, что объединяет территории Арктики.

Организаторы пока хранят в тайне имя ведущего закрытия. Говорят лишь то, что этот человек, безусловно, связан и с кино, и с Севером.

Третий международный кинофестиваль стран Арктики пройдет в Архангельской области с 4 по 8 декабря. На пять дней северные города — Архангельск, Северодвинск и Новодвинск погрузятся в мир фестивального кино. В рамках кинофестиваля показы пройдут также в Коноше и Североонежске.

На Arctic open приедет более 120 участников из разных стран и уголков России. В дни Arctic open — с 4 по 8 декабря — все приглашённые гости готовы к встрече со зрителем. Кинофестиваль 2019 года в цифрах выглядит так: 5 дней, более 60 фильмов конкурсной и внеконкурсной программ, 20 площадок, где с 10 утра до позднего вечера будут показывать кино; десятки встреч с интересными людьми кинематографа; полезная информация, опыт и чудо общения.

Вход на большинство площадок свободный - https://www.arctic-open.com/program/.

Во время кинофестиваля в Доме молодёжи будет проходить питчинг (смотр сценарных заявок). Северный (Арктический) федеральный университет станет локацией для семинаров, деловой и образовательной программ фестиваля. В актовом зале университетской библиотеки разместится площадка, где покажут фильмы с тифлокомментированием и сурдопереводом, а волонтеры САФУ помогут в организации фестиваля.

Проведение III Международного кинофестиваля стало возможным благодаря победе проекта в конкурсе Президентских грантов на развитие гражданского общества, поддержке  регионального Министерства культуры и Северного (Арктического) федерального университета.

(на фото: кадры прошлогоднего кинофестиваля)

    

30 ноябрь 07:19 | : Культура

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