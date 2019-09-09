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Сегодняшнее утро у миллионов россиян началось с Кенозерья

Кенозерье — снова в эфире Первого канала. 23 и 24 октября сюжеты о заповедной территории покажут в передаче «Доброе утро».


Телезрители увидят красоты Кенозерского национального парка и познакомятся с местными жителями.


Видео снято во время прошедшего на прошлой неделе пресс-тура. Представители ведущих российских СМИ приехали в Архангельскую область, чтобы своими глазами увидеть, как много сделано в Парке за последнее время для развития инфраструктуры и экотуризма.


Кроме Первого канала, Парк посетили журналисты информационного агентства ТАСС, газеты «Известия» и других российских изданий. 


  

23 октябрь 07:43 | : Культура

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