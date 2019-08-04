"Пятый элемент" на ARCTIC OPEN. Кино и танец

В рамках III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open пройдет лаборатория, инициированная проектным бюро Arctic Art Institute для операторов c представлением проекта «Киноистория в танце». Сама лаборатория пластического фильма носит название «Пятый элемент».
Для участия приглашаются операторы, проживающие и ведущие свою деятельность на территории Архангельской области, а также Северо-Западного федерального округа. В течение шести дней с 1 по 6 декабря они будут исследовать связь людей и места, экологию человека и стихии мира: вода, воздух, земля, огонь. Пятой стихией или элементом выступает человек. Участники лаборатории будут работать в группах с танцорами и наставниками – оператором и режиссёром, чтобы в итоге получился пластический фильм.
В первые четыре дня они полностью погрузятся в работу на интенсивах, два дня отводится на съёмки и монтаж видео. Для каждого участника будет выбрана тема, посвящённая одной из стихий.
Музыкальное сопровождение всех проектов составят атмосферные треки северных композиторов. Мастером лаборатории станет Максим Волох, оператор, старший преподаватель кафедры режиссуры кино и ТВ в Российском государственном институте сценических искусств (Санкт-Петербург). Режиссёром-наставником будет Ева Валиева, режиссёр театра и кино, коуч сценических дисциплин, руководитель продакшена JeuTram (Москва).
После анализа заявок будет выбрано 7 участников из разных регионов Северо-Западного округа РФ.
«Каждый оператор объединяется в творческую группу с режиссёром лаборатории, мастером и танцорами. Группа вырабатывает идею фильма, подбирает локации, реквизит, делает раскадровку. С режиссёром операторы снимут и смонтируют свой фильм», - рассказывает координатор лаборатории, куратор проектного бюро Arctic Art Institute и Кристина Дрягина.
Итогом лаборатории станут пять художественных роликов, которые продемонстрируют на одной из площадок III Международного кинофестиваля Arctic open, который пройдет в Архангельске с 4 по 8 декабря.
Заявку на участие можно подать по ссылке - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmSZTCnxBYt9bOqKvV4QEoxAw55JH-Gaj9kayxHqBTa1xOVw/viewform
Заявки принимаются до 25 октября.
Технический уровень и образование оператора не играет большой роли, важен творческий опыт и подход.
Характеристики техники для участия в проекте https://www.arctic-open.com/лаборатория-пластическое-кино/
Вопросы можно задать координатору лаборатории по почте kristina.dryagina1@gmail.com и в социальных сетях:
Вконтакте - https://vk.com/kristina.dryagina
Фейсбук - https://www.facebook.com/kristina.dryagina.29
Место проведения: город Архангельск
Время проведения: с 1 по 6 декабря 2019 года (возможное время присутствия с 30 ноября по 8 декабря)