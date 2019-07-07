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В Архангельск снова приходит большое кино

В правительстве Архангельской области состоялось заседание оргкомитета Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open. Поморье принимает кинофестиваль уже в третий раз. География показов расширяется – в 2019 году к площадкам в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске присоединяются Североонежск и Коноша. Показы фильмов пройдут с 4 по 8 декабря.

 

Образовательная программа кинофестиваля в этом году станет более насыщенной. Первый семинар для работников учреждений культуры пройдёт уже 21 сентября. На нём специалисты расскажут, как продвигать культурные проекты с помощью видео и новых технологий.

- Кинофестиваль Arctic open - это прежде всего социальный проект, наша сверхзадача – вовлечь как можно больше людей разных возрастов в кинотворчество, фестивальное движение с его многообразием жанров и форм.  Ведь каждый подобный культурный проект, если он востребован людьми,  способен выступать драйвером развития региона, - рассказывает директор Arctic open Тамара Статикова.

В образовательную программу кинофестиваля включён семинар по мобильному кино. Участники лаборатории научатся снимать кино на камеру смартфона. Вести занятия будет Борис Гуц, режисcер, лауреат главного приза кинофестиваля в Выбоге "Окно в Европу", идеолог движения Mobile Filmmakers. Его полнометражный фильм «Фагот» - первый в России, целиком снятый на iPhone и камеру Go Pro. 

Ещё одна лаборатория будет посвящена киноистории в танце. В рамках фестиваля пройдёт второй Арктический питчинг, на котором оценят идеи игровых фильмов. Для СМИ Баренц-региона пройдёт медиа-семинар, а организаторы киноклубов обсудят свою деятельность с представителями Гильдии неигрового кино из Москвы и Санкт-Петербурга. Первый подобный семинар по организации киноклубов прошёл в Архангельской области в прошлом году, после него в регионе на базе культурных учреждений появилось восемь киноклубов.

В культурную программу кинофестиваля войдёт моно-спектакль «Запев Мадонны с Пинеги» к 100-летию Фёдора Абрамова. В Архангельск приедет актриса Наталья Кузнецова из Нижнего Новгорода.

На оргкомитете обсудили, как привить молодёжи  Архангельской области интерес к киноискусству.

- Программа минимум – начать показывать хорошее авторское кино жителям Архангельской области, вторым этапом станет необходимость формирования навыка анализировать фильмы, находить смыслы и уметь их обсуждать, - сказал заместитель председателя правительства Артём Вахрушев.

На кинофестиваль Arctic open поступило более 1000 заявок. Партнёром кинофестиваля  в третий раз выступил кинотеатр сети Мираж Синема в ТРК «Европарк». Там все пять дней кинофестиваля будут идти показы картин. Также будут задействованы и другие площадки – Северный Арктический федеральный университет, Северный морской музей, кинокомплекс «Русь», музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», визит-центр нацпарка «Русская Арктика», библиотека имени Добролюбова, Дом молодёжи, различные кафе и др. К кинофестивалю присоединятся Новодвинск, Северодвинск, поселки Североонежск и Коноша.

На кинофестиваль ARCTIC OPEN приедут режиссеры, актеры, продюсеры, журналисты – представители  стран Арктики.  

10 сентябрь 11:29 | : Культура

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