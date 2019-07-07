Начало сезона в архангельском Северном хоре - куда поедут, что покажут

94-ый творческий сезон Северный хор начинает под эгидой празднования 130-летия основательницы коллектива Антонины Яковлевны Колотиловой и будет отмечен новыми, яркими постановками и масштабными гастролями. Северный хор представит свое искусство и культуру Архангельской области в рамках проекта «Русские сезоны» в Берлине, а также вновь выступит в Сербии и на Северном Кавказе, на этот раз в Армении. Об этом говорили сегодня на собрании трудового коллектива, посвященном открытию нового концертного сезона.
«Помимо концертов в нашей родной области и больших, знаковых зарубежных гастролей, в декабре мы впервые проведем фольклорный праздник в Архангельске «Поморские гуляния на Николу Зимнего», – рассказала директор Северного хора Наталья Асадчик. – К 130-летию основательницы Северного хора Антонины Колотиловой разработан интересный проект. Мы очень надеемся, что министерство культуры Архангельской области поддержит его. Он включает в себя не только концерты с творческими коллективами города и области, но и конференцию с участием выдающихся деятелей культуры и искусства, а также мы ждем в гости прославленный хор имени Пятницкого. Кроме того, мы с огромным удовольствием поучаствуем в праздновании 100-летия Федора Абрамова. Гастроли пройдут не только на его родине, но и в Санкт-Петербурге».
По традиции на собрании, посвященном началу сезона в Северном хоре, поздравили коллег, которые летом отметили дни рождения и артистов, чей стаж работы в коллективе достиг значимой цифры. Антонина Ивановна Коваленко отдала Северному хору 45 лет и сегодня не только выступает на сцене, но и руководит ансамблем ветеранов хора «Северные жемчуга»: «Мы с сестрой приехали в Архангельск из Череповца на прослушивание к Нине Константиновне Мешко в 1974 году. Петь в Северном хоре было нашей мечтой хоре, – рассказывает Антонина Ивановна. – Когда эта мечта сбылась, мы были просто в восторге. Все эти годы я работаю здесь с большим удовольствием. Это дорогой и по-настоящему родной коллектив».
Грамотами Архангельского областного собрания отмечены кассир Северного хора Ольга Анатольевна Черменская и главный бухгалтер Наталия Владимировна Крюкова в связи с юбилейными датами.
Творческая семья Северного хора расширяется. На собрании коллектива представили новых коллег. Артист балета Никита Столовцов и артистка хоровой группы Ксения Кириллова приехали работать в прославленный поморский коллектив из Брянска, Танцор Сергей Кукушкин – из Республики Коми.
Новый сезон Северный хор начитает с новым главным хормейстером. Юрий Юркин родился в Вологде. Он лауреат ряда всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, окончил ассистентуру-стажировку Санкт-Петербургского государственного института культуры, работал учителем музыки, солистом ансамбля «Левада» (г. Санкт-Петербург), ведущим специалистом Международной Академии Музыки Елены Образцовой.
«Я очень рада, что к нам пришли новые молодые артисты, руководители, что наша группа пополняется. Люди хотят работать в Северном хоре, приезжают из других городов. А это значит, что есть творческий интерес к нашему коллективу, что мы работаем на достойном профессиональном уровне», – отметила художественный руководитель Северного хора Светлана Игнатьева».
Начинает новый сезон и Малый Северный хор. До конца сентября продолжается набор в хореографическую и оркестровую студии, а выпускники этого года уже начали свой путь в профессии. Анастасия Тальчикова стала студенткой Воронежского хореографического училища, а Вера Филимонова изучает сольное и хоровое народное пение в Архангельском музыкальном колледже.
Первый концерт нового сезона Северного хора состоится уже 13 сентября в Мурманской областной филармонии.