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В Кенозерье создали музей советского быта

В новом выставочном зале центра «Привал лесоруба» можно окунуться в атмосферу советского быта и посмотреть, как жили в посёлке работники когда-то процветавшего лесопункта и их семьи. Почане отнеслись к оформлению экспозиции очень лично: передали сохранившиеся в их домах предметы интерьера, одежду, игрушки, технику, инструменты. От октябрёнка до трудолюбивого работника лесной отрасли — в музее можно отследить весь путь местного жителя. Даже ленточку во время открытия перерезали не красную, цвета «зелёного золота».


Поча — самый молодой населённый пункт в Кенозерском национальном парке. Посёлку всего 60 лет, и до 90-х годов жизнь здесь била ключом — в местном Волошевском лесопункте работали сотни местных жителей. В посёлке ударно выполняли «пятилетки», создавали семьи и устраивали шумные праздники, но потом лесопункт закрылся, а люди стали уезжать. Несколько лет назад активные местные жители решили перестать мириться с тем, что Поча постепенно пустеет, и в тандеме с Кенозерским национальном парком разработали концепцию для привлечения туристов и развития посёлка.


Ещё год назад здание, где сейчас располагается «Привал лесоруба», было заброшенным, но активистам удалось провести капитальный ремонт. Идея создания самого общественного пространства и экспозиции в нём разработана в рамках обучающего семинара «Десять шагов к успешному проекту», который ежегодно проводит Кенозерский национальный парк совместно с Правительством Архангельской области.


«Мы много сотрудничаем и помогаем по мере возможности, но наша главная задача не мешать, не говорить, что делать. Очень важно, что это идея местных жителей, их инициатива, их видение, а мы им в помощь!»,прокомментировала начальник службы развития Парка Александра Яковлева.


 

31 август 08:28 | : Культура

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