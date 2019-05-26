Три недели… и 450 заявок! III Arctic open поразит широтой размаха

В середине июля стартовал приём заявок на III Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open. Работы принимаются по трём номинациям: полнометражное игровое, документальное и короткометражное кино - до 10 октября 2019 года.
За первые три недели поступило более 450 фильмов. Главное кинособытие года столицы Поморья вызывает большой интерес среди кинематографистов разных стран. В прошлом году за аналогичный период пришло около 60 заявок.
Пока значительный перевес на стороне короткометражек – 71% от общего количества заявок, ещё 18% составляют документальные фильмы и оставшиеся 11% - это полнометражное игровое кино. В конкурсную программу войдет около 50 картин.
География участников очень обширна. Заявки уже поступили из стран Арктического региона: Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Канады и России. Только арктическими странами участники смотра не ограничиваются. Режиссёры и продюсеры присылают на суд отборочной комиссии фильмы из Германии, Египта, Нигерии, Японии, Португалии, Греции, Украины, Индонезии и других государств.
От российских режиссёров поступило 26 заявок из Казани, Екатеринбурга, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Архангельска.
В 2018 году на участие в Arctic open поступило 2327 кинофильмов из 110 стран мира.
Прием заявок продлится до 10 октября, затем отборочная комиссия сформирует шорт-лист. В финале фестиваля архангелогородцам и гостям города покажут только лучшие картины. Кинофестиваль пройдёт в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Североонежске и Коноше с 4 по 8 декабря. После этого в рамках Киномарафона Arctic open лучшие фильмы киносмотра смогут увидеть жители других районов Поморья.
Подать заявку на участие в III Международном кинофестивале стран Арктики Arctic open можно, заполнив регистрационную онлайн форму - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeh4__etP2Y4-tRtsRLeiunblKYUu1dKK-Ci3clxhJcScqmg/viewform
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Проведение III Международного кинофестиваля стало возможным благодаря победе проекта в первом конкурсе Президентских грантов на развитие гражданского общества 2019 года, поддержке регионального Министерства культуры и Северного (Арктического) федерального университета.