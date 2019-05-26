В день старта проекта по восстановлению деревянного аэропорта в Лопшеньге в здании найден оклад иконы XIX века

24 июля проектная команда ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» представила планы Парка по восстановлению действующего аэропорта в деревне Лопшеньга местным жителям и встретилась с Александром Федотовым, и.о. начальника аэропорта. На чердаке аэровокзала под слоем пыли был найден оклад старой иконы «Нечаянная радость» конца XIX века.
Восстановить действующий аэропорт в деревне Лопшеньга и сохранить память о малой авиации Беломорья — такую необычную задачу поставили перед собой сотрудники национального парка.
Эти амбициозные планы нашли поддержку сразу двух фондов: Президентских грантов и Благотворительного фонда В. Потанина, и реализуются в сотрудничестве со «2-м Архангельским объединённым авиаотрядом». Архитектор Вера Колтовая и главный инженер Андрей Самыловскийподготовили проект капитального ремонта здания — редкого образца деревянной архитектуры XX века.
24 июля, проектная команда в составе Александры Яковлевой, Марины Мелютиной, Яны Харитоновой и Надежды Иниевой представила планы Парка жителям деревни Лопшеньга и встретилась с Александром Федотовым, и.о. начальника аэропорта. Вместе с ним и Денисом Деменко (агентство «За_природу», Воронеж), специалисты осмотрели аэровокзал, дополнили перечень тем, которые будут представлены в экспозиции. «Это будет "интерьерный музей", где люди смогут почувствовать атмосферу того времени — 1960 —1970-х годов, — рассказала Марина Мелютина, начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Парка. — Мы хотим рассказать личные истории авиаторов и руководителей аэропорта, представить предметы, которыми пользовались пассажиры и сотрудники наземных служб, создать интерактивные зоны».
Александр Федотов и Александра Яковлева. Фото Надежды Иниевой
«Самая главная задача, которую мы перед собой ставим, — говорит Александра Яковлева, начальник службы развития и руководитель проекта, — это сделать аэропорт комфортным для людей. Чтобы в нём было тепло и хорошо пассажирам и сотрудникам, интересно посетителям. В Архангельской области осталось всего семь действующих деревянных аэропортов, в наших руках — исчезающее, но такое значимое наследие! И мы благодарны всем, кто помогает нам в этом деле: местным жителям, "2-му Авиаотряду", грантодателям».
Старт проекта ознаменовался большим Событием. На чердаке аэровокзала под слоем пыли был найден оклад старой иконы «Нечаянная радость» конца XIX века. Находку сделал Евгений Буторин, заместитель директора Парка по охране территории. Все восприняли это как добрый знак и благословение на большое дело. А икона после реставрации займёт своё место в экспозиции Визит-центра в деревне Лопшеньга.
Уже 15 августа на Онежский полуостров приедет команда волонтёров, и под руководством опытного строителя Дмитрия Кузнецова приступит к первому этапу работ — замене фундаментов здания.
Источник: http://www.kenozero.ru/o-parke/materialy/novosti/v-den-starta-proekta-po-vosstanovleniyu-derevyannogo-aeroporta-v-lopshenge-v-zdanii-nayden-oklad-iko/