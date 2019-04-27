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Архангельск пел со всей страной

 

24 мая Архангельск пел со всей страной. Традиционно, как и во многих городах России, на площади перед областным театром драмы им. М. В. Ломоносова  прошел концерт хоровой музыки, посвященный церковно-государственному празднику.

В День  славянской письменности и культуры на уличной сцене выступили хоры из четырех муниципалитетов, и каждый коллектив  с удовольствием поделился своим творчеством со зрителем.

Самым многочисленным стал сводный детский хор под руководством преподавателей Татьяны Жернаковой и Ирины Якуниной. В состав хора  вошли 50  учащихся  от 7 до 15 лет из городских детских музыкальных школ искусств: № 2 им.А.П. Загвоздиной и  «Классика», а также  воскресной школы храма Всех Святых.
Дети  исполнил песни советских и российских композиторов из мультфильмов и кинокартин. По словам  Татьяны Владимировны Жернаковой, все песни детям понятны, знакомы, поэтому они с радостью, эмоционально поют. «Чтобы лучше прочувствовать настроение песни «Веселый ветер», мы даже посмотрели фильм  1936 года «Дети капитана Гранта». Я считаю, что занятия в хоре  воспитывают в ребенке собранность, дисциплину, повышают уровень культуры, к тому же это просто полезно для здоровья», - уверена дирижер хора.


Впервые выступил на празднике хор храма Всех Святых, которым вот уже 20 лет руководит регент храма  Софья Николаевна Брусникина. «Для нас это, можно сказать, новый формат выступления, - делится впечатлениями регент, - в основном, мы исполняем богослужебные произведения, духовные стихи. Всегда очень серьезно подходим к вокальной подготовке, ведь каждая служба в храме – это  как отдельный концерт».

 

В Архангельской области высокий уровень хорового исполнительства и престиж этого вида искусства только нарастает. Это подтверждает неоднократное участие архангельских вокалистов в Детских сводных  хорах  России.
Как рассказала Лариса Ивановна Спиранова, председатель регионального отделения Всероссийского хорового общества, заслуженная артистка России, в декабре  наши хористы  участвовали в концерте в Государственном Кремлевском дворце. «Хором дирижировал  народный артист России Валерий Гергиев.  Пели дети  в составе тысячи самых талантливых юных исполнителей из всех регионов страны  в сопровождении Симфонического оркестра Министерства обороны, -  продолжила Лариса Спиранова. -  А в конце июня  ребята примут участие в сводном Детском  хоре  России,  в торжественной церемонии открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Псковском Кремле».

Бессменный участник Дня  славянской письменности и культуры  -  Архангельская любительская  хоровая капелла. Для Любови Николаевны Грац, заслуженного работника культуры РФ занятие в капелле давно стало смыслом жизни. «Я пою с 1962 года. Для меня это все: энергия, здоровье, настроение, судьба. Мы каждый год выступаем на этом празднике, это наш долг», - убеждена хористка.

 В шестой раз Архангельск присоединился к масштабной, открытой для всех  акции – Всероссийскому концерту в День  славянской письменности и культуры. Любовь не только к музыке, но и к общему языку, общей истории в очередной раз объединила артистов и зрителей,  несколько поколений любителей хорового пения – от профессионалов до юных дарований.


27 май 12:05 | : Культура

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