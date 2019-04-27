24 мая Архангельск пел со всей страной. Традиционно, как и во многих городах России, на площади перед областным театром драмы им. М. В. Ломоносова прошел концерт хоровой музыки, посвященный церковно-государственному празднику.
В День славянской письменности и культуры на уличной сцене выступили хоры из четырех муниципалитетов, и каждый коллектив с удовольствием поделился своим творчеством со зрителем.
Самым многочисленным стал сводный детский хор под руководством преподавателей Татьяны Жернаковой и Ирины Якуниной. В состав хора вошли 50 учащихся от 7 до 15 лет из городских детских музыкальных школ искусств: № 2 им.А.П. Загвоздиной и «Классика», а также воскресной школы храма Всех Святых.
Дети исполнил песни советских и российских композиторов из мультфильмов и кинокартин. По словам Татьяны Владимировны Жернаковой, все песни детям понятны, знакомы, поэтому они с радостью, эмоционально поют. «Чтобы лучше прочувствовать настроение песни «Веселый ветер», мы даже посмотрели фильм 1936 года «Дети капитана Гранта». Я считаю, что занятия в хоре воспитывают в ребенке собранность, дисциплину, повышают уровень культуры, к тому же это просто полезно для здоровья», - уверена дирижер хора.
Впервые выступил на празднике хор храма Всех Святых, которым вот уже 20 лет руководит регент храма Софья Николаевна Брусникина. «Для нас это, можно сказать, новый формат выступления, - делится впечатлениями регент, - в основном, мы исполняем богослужебные произведения, духовные стихи. Всегда очень серьезно подходим к вокальной подготовке, ведь каждая служба в храме – это как отдельный концерт».
В Архангельской области высокий уровень хорового исполнительства и престиж этого вида искусства только нарастает. Это подтверждает неоднократное участие архангельских вокалистов в Детских сводных хорах России.
Как рассказала Лариса Ивановна Спиранова, председатель регионального отделения Всероссийского хорового общества, заслуженная артистка России, в декабре наши хористы участвовали в концерте в Государственном Кремлевском дворце. «Хором дирижировал народный артист России Валерий Гергиев. Пели дети в составе тысячи самых талантливых юных исполнителей из всех регионов страны в сопровождении Симфонического оркестра Министерства обороны, - продолжила Лариса Спиранова. - А в конце июня ребята примут участие в сводном Детском хоре России, в торжественной церемонии открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Псковском Кремле».
Бессменный участник Дня славянской письменности и культуры - Архангельская любительская хоровая капелла. Для Любови Николаевны Грац, заслуженного работника культуры РФ занятие в капелле давно стало смыслом жизни. «Я пою с 1962 года. Для меня это все: энергия, здоровье, настроение, судьба. Мы каждый год выступаем на этом празднике, это наш долг», - убеждена хористка.
В шестой раз Архангельск присоединился к масштабной, открытой для всех акции – Всероссийскому концерту в День славянской письменности и культуры. Любовь не только к музыке, но и к общему языку, общей истории в очередной раз объединила артистов и зрителей, несколько поколений любителей хорового пения – от профессионалов до юных дарований.