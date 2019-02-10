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Детям Архангельска расскажут о ГУЛАГе и сталинских репрессиях языком комиксов

Музей истории ГУЛАГа выпустил сборник графических новелл «ВЫ-ЖИВШИЕ» по мотивам историй жертв политических репрессий. Проект призван сформировать среди молодежи знание о трагических событиях в истории страны, дать возможность почувствовать боль и ужас того несправедливого времени — с тем, чтобы каждый для себя решил, как важно не допустить его повторения.

Лишь половина молодых россиян знает о массовых репрессиях, которые происходили в СССР (опрос ВЦИОМ, сентябрь 2018). Каждый четвертый впервые слышит о ГУЛАГе — системе лагерей, в которых отбывали наказание осужденные не только за бытовые и уголовные преступления, но и по политическим мотивам. За 27 лет существования ГУЛАГа через лагеря прошли около двадцати миллионов человек, каждый десятый остался в ГУЛАГе навечно.

«ВЫ-ЖИВШИЕ» — это воспоминания жертв массовых репрессий, рассказанные языком графических новелл. Героями графических новелл стали люди, истории которых рассказаны в новой постоянной экспозиции Музея истории ГУЛАГа, открывшейся в декабре 2018 года. Среди них – Елена Маркова, которая провела в лагерях 11 лет; Юлия Пашаева, чьи родители были расстреляны; Инна Железовская – дочь бухгалтера, погибшего в лагере; Владимир Казаринов – сын геолога, расстрелянного в 1937 году.

«Жанр комикса все чаще становится универсальным языком для разговора на сложные темы. Это формат, понятный и доступный молодежи и подходящий для первого знакомства с темой репрессий. Продолжить взаимодействие с героями сборника графических новелл можно в постоянной экспозиции Музея истории ГУЛАГа – там их истории рассказаны в жанре вербатим и сопровождаются фотографиями, документами и личными вещами», – рассказывает директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

 

«Это один из самых важных и социально-значимых коммуникационных проектов. Надеемся, что совместными усилиями у нас получится изменить ситуацию с потерей знания о драматичных событиях недавнего прошлого», – креативный директор BBDO Moscow Сергей Кожевников.

 

Дополнительная информация:

Сборник доступен онлайн на сайте Музея истории ГУЛАГа: https://gmig.ru/projects/vy-zhivshie/

В апреле 2019 года будет издана печатная версия сборника.

Проект разработан Музеем истории ГУЛАГа в сотрудничестве с креативным агентством BBDO Moscow и осуществлен при поддержке Фонда Памяти и средств, собранных с помощью краудфандинговой платформы Planeta.ru.

Воспоминания проиллюстрировали: Константин Чирков (BBDO), Дмитрий Осетров (BBDO), Эльдар Селимов (BBDO), Анастасия Данитлова (Picomatic) и София Еловикова (Picomatic). Кроме иллюстраций в сборнике представлены краткие биографии героев и ссылки на видеоинтервью с ними, а также статистика и ключевая информация об эпохе репрессий.

 

Контакты:

Диана Радица, пресс-служба Музея истории ГУЛАГа: +79651510577, raditsa@gmig.ru

  

26 март 12:43 | : Культура

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