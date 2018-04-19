12 августа будет открыт после реставрации Почезерский храмовый комплекс XVIII века (Архангельская область)

Одним из ключевых событий в жизни Кенозерского национального парка и Архангельской области в 2018 году станет торжественное открытие и освящение после многолетней реставрации шедевра русского деревянного зодчества – Почезерского храмового комплекса XVIII века. Как сообщила ИА RUSNORD пресс-секретарь Кенозерского национального парка Ксения Шамакова, мероприятие состоится 12 августа накануне храмового праздника Происхождения Честных Древ Креста Господня.

Несмотря на статус объекта культурного наследия федерального значения, к началу 1980-х годов две церкви и колокольня Почезерского погоста находились в аварийном состоянии. В середине 1980-х годов по инициативе Архангельского областного управления культуры были проведены частичные консервационно-реставрационные работы студенческим отрядом «Атеист». И только в 2001 году Кенозерский национальный парк смог возобновить реставрацию ансамбля. Финансирование работ осуществлялось Директоратом по культурному наследию Норвегии и Министерством культуры России. В 2002 году российские и норвежские специалисты впервые в России осуществили уникальную операцию по подъёму 200-тонной шатровой церкви Происхождения Честных Древ с помощью технологии лифтинга и замены венцов в теле памятника, не прибегая к его раскатке. До 2009 года удалось произвести ещё ряд необходимых работ. В 2008–2009 годах была воссоздана несохранившаяся ограда вокруг храмового комплекса на основе редких фотографий И.Я. Билибина, сделанных в 1903 году.

К сожалению, реставрационные работы из-за недостаточного финансирования растянулись на долгие годы. Их завершение стало возможным благодаря личной поддержке Президента России В.В. Путина и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Наряду с реконструкцией внешнего облика зданий погоста воссоздавались и интерьеры храмов: иконостасы и уникальные «небеса» – яркие образцы монументальной живописи – сразу два комплекса в одном храме. В колокольне и трапезной разместится экспозиция «Почезерский погост. История, архитектура, приход».

И вот спустя многие годы огромный и величественный ансамбль, расположенный на высокой гряде между двумя озёрами, вновь чётко выделяется на фоне северного неба, и колокольный звон, как и столетия назад, разносится над кенозерской округой.

На церемонию открытия и освящения храмового комплекса приглашены ряд высоких российских и зарубежных гостей. В рамках мероприятия состоится концерт хора Валаамского мужского монастыря, концерт колокольных звонов и пресс-тур федеральных и региональных СМИ. Очень важно, что в празднике примут участие местные жители, для которых возрождение их святыни станет настоящим Событием и сердечным праздником.

Открытие Почезерского храмового ансамбля продемонстрирует комплексное сохранение материальной и нематериальной культуры Русского Севера, межведомственное и межправительственное взаимодействие, единство природного и культурного наследия.

Программа открытия и освящения

Почезерского храмового комплекса XVIII века после реставрации

12 августа

10.00 – 12.00 «Созвучие неба и земли». Первая за прошедшие 90 лет Литургия в храме Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня.

12.00 – 12.40 Освящение Почезерского погоста Митрополитом Архангельским и Холмогорским Даниилом и епископом Плесецким и Каргопольским Александром. Крестный ход.

12.40 – 13.10 Торжественная церемония открытия Почезерского храмового комплекса XVIII–XIX в., выдающегося памятника русского деревянного зодчества, после завершения многолетней реставрации.

Приветственное слово Заместителя Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец,

Министра природных ресурсов и экологии РФ Д.М. Кобылкина,

Губернатора Архангельской области И.А. Орлова,

директора ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Е.Ф. Шатковской.

Награждение архиерейскими грамотами специалистов, потрудившихся на воссоздании Почезерского храмового комплекса.

13.10 – 14.00 «На посмотренье будущим родам…». Первая экскурсия по экспозиции «Почезерский погост: история, архитектура, приход».

13.00 – 15.50 Маккавейское угощение. Традиционная кухня от местных жителей, чаепитие.

14.40 – 15.20 «Хвалите Господа с небес…». Концерт хора Валаамского монастыря.

15.20 – 15.50 «Почезерский благовест». Концерт колокольного звона в исполнении Владимира Петровского, действительного члена Ассоциации колокольного искусства России.

15.30 – 17.30 «На погосте гуляньице». Концерт творческих коллективов Кенозерского национального парка:

фольклорного коллектива «Зазнобушки» (д. Вершинино),

фольклорного коллектива «Кенозёрочка» (д. Усть-Поча),

фольклорного коллектива «Северяночка» (п. Поча).