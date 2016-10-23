Ни шагу вперёд. Рецензия на фильм «28 панфиловцев» Дружинина/Шальопы

Очень обидно заканчивать киногод на ИА RUSNORD явной творческой неудачей. Но такова жизнь… если в плане показов, фестивалей, популяризации отечественного фильмопроизводства на ТВ год российского кино в принципе удался, то по части новинок в прокате он, мягко говоря, очень и очень средний. Да вы сами загляните в соответствующую рубрику на нашем сайте и всё станет ясно.
Сразу со всей ответственностью заявляю – не имею никого желания рассматривать правдивость истории (или легенды) подвига панфиловцев. Ибо рос под песню – «Их было только 28, А за спиной была Москва», даже исполнял её на детских утренниках (громко, но фальшиво). То же самое и с подвигом Зои Космодемьянской, то, что её сдали немцам родные колхознички, я узнал ещё в школе от фронтовика, освобождавшего Петрищево. Что нисколько не затмевает её нимба великомученицы, прошедшей через ад перед смертью. Ну, а то, что в тыл к врагу посылали вчерашних школьниц с проблемами здоровья… удивительно, как в той ситуации, что была у нашей родины зимой 41-го, туда не забрасывали пятиклассников со связками гранат.
Да, я знаю, сколько осталось в той войне безымянных героев, мы практически ничего не знаем об единичных точках сопротивления лета-осени первого года войны. «… и пять гранат на 23 бойца» - слова из старой бардовской песни, представляете, какой сюжет за ними? Но кто-то мне может доказать, что награды панфиловцев были отняты у конкретные людей, более их достойных? Если нет, то дальше мне неинтересно, история получилась такая, что мы в неё играли. Даже в армии на танковом полигоне.
Поэтому смотрим фильм. Кино, «которое ждали», с трудной судьбой. Сначала собирали деньги, как на народное. Скинулись рекордно, но всё равно копейки по киношным меркам. Потом очухалось государство и включилось в финансирование. Ау, кто-нибудь из здравомыслящих верит, что наш российский агитпроп отказал патриотической затее такого уровня? Слишком много и подробно о злосчастных перипетиях рассказывали в печати и «по ящику». А потом, как по заказу, скандал с исторической правдой. Я его помню в перестроечные времена, тогда такого ажиотажа не было, мало ли что на войне происходило. Сколько бойцов грудью ложилось на немецкие пулемёты, а народным героем стать выпало только Саше Матросову. Дедушка супруги, командовавший на войне взводом понтонёров, всегда жалел, что рядом с одной из его переправ не оказалось писателя уровня Симонова или Михалкова. Ходить бы и ему с Героем… а так за Днепр получил «только» «Красное знамя». А то, что после панфиловцев сотни ложились с гранатами под танка… такова «логистика» той войны, без этого могли не сдюжить. Думаете, немцы подвигов не совершали? Нам о них просто не рассказывают.
Ожиданий было много даже у меня, соответствующих промоушну. 28 бойцов-героев, причём разных национальностей – это 28 неординарных характеров, 28 личностей, за каждым своя история. Самое интересное для зрителя и читателя, это когда у ординарного, ничем не выделяющегося человека в минуту серьёзного испытания проявляется стойкость и характер богатыря. «Духовитые», в тюрьме их так называют, легенды про таких слагают. В советском кино такие были, вспомните, хотя бы, «Хронику пикирующего бомбардировщика» или «На войне так на войне», абсолютные, на мой взгляд, шедевры военной темы.
Но в «28 панфиловцах» мы видим не характеры, а целлулоид. Вечный балагур просто обязан совершить подвиг, иначе, для чего Твардовский «Тёркина» писал? Для этого и приглашён самый узнаваемый из всех участников проекта «Рома Шилов» («Ментовские войны»). А остальные? Каждый из них произносит две-три фразы, желательно с шуткой, но без перца. Нет, автор рецензии сам категорически против мата на экране. Но я не верю, что в минуты короткого перекура перед очередной лавиной огня люди говорят цитатами и лозунгами. Не верю, и всё! Тем более удивительно, что казахи из сорок первого года говорят так, как будто за плечами каждого минимум три курса филфака Алма-атинского универа. А как же «да я простой пастух из степи»? Просто загадки генетики…
Сразу бросается в глаза, что на экране собрали всех артистов азиатской внешности, присутствующих в современном российском кинематографе. И каждый говорит, что очень хочет жить. Но каждый готов при этом умереть за родину. Рыцари без страха и упрёка, за которыми просто скучно наблюдать, потому что даже их подвиги предсказуемы.
Впрочем, первая часть фильма, подготовка к подвигу, ещё ничего. Тяжелая работа, рытьё окопов, обучение, что называется, с колёс, та самая правда, о которой я слышал от фронтовиков. Увы, в кино она попадает редко. Мой отец, начавший войну под Вязьмой и закончивший в Праге, всегда отказывался от участия в военных картинах, отшучиваясь, что ему не заплатят, как консультанту. Хотя дело было совсем в другом, он поработал на «Двое в степи» у Эфроса, ему на всю оставшуюся профессиональную жизнь хватило.
Но и это в обсуждаемой картине не обошлось без проколов. К чему солдаты из 41-года обсуждают подробности фильма «Семь самураев», снятых японцем Куросавой где-то к концу 50-х, за точной датой лень лезть в поисковик? Чтобы зритель окончательно убедился, что всё, происходящее на экране, несерьёзно? «Спасибо» создателям ленты за такую прививку от патриотизма.
Где-то читал, что в «28 панфиловцах» почти не использовалась компьютерная графика, только комбинированный съёмки. А вот не надо ля-ля, я ещё в состоянии отличить рукотворный макет танка от нарисованного. Да и простое знание арифметики, при их бюджете такую армаду самоходного игрового реквизита не потянуть ни финансовой, ни технически.
В итоге получилась очередная компьютерная стрелялка с характерными для этого жанра ошибками. Кто рассказал этим творцам, что при попадании артиллерийского снаряда люди, стоящие рядом, разлетаются в разные стороны? Такой эффект происходит только при попадании авиабомбы, нам на «Батальонах просят огня» это доходчиво объяснили консультанты, прошедшие войну.
Или совсем уж странный эпизод в конце фильма, когда немецкие танки выстроились в ряд чуть вдали от места основной баталии, и офицер вермахта безмолвно смотрит, как советский пулемёт методично, как в тире, косит ряды его атакующих соотечественников. Такое впечатление, что сейчас тяжело вздохнёт, скомандует – «все назад, возвращаемся в Берлин!», на том война и кончится.
Нет, я всё понимаю. В нынешней ситуации, не только, кстати, финансовой, снять масштабное кино по типу «Освобождения» не просто архисложно, но и вряд ли оправдано. Потому что не даст ожидаемого эффекта (не говоря о сборах), нынешнее поколение не так интересуется историей Великой Отечественной (кстати, я уверен, что по той же причине в моё время мало снимали об Отечественной войне 1812 года). В конце концов, основные вехи и события давно художественно зафиксированы для действительно интересующихся, остаётся развитие характеров. Однако вопреки обещанному и востребованному мы получаем на замену некоего коллективного героя, до крайности неуклюжего. Ей-богу, каменные статуи панфиловцев, что в конце картины, намного реалистичней, а, главное, живее.
Не обошлось без классической фразы политрука Клочкова (говорил или тоже журналистская придумка, не суть важно) – «За нами Москва, ни шагу назад!».
Назад не пошли… но в военном кино и вперёд ни на шаг не продвинулись. Обидно.
Леонид Черток