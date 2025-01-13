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Священники Архангельской епархии принимают участие в родительских собраниях в школах региона

Родительские собрания по выбору одного из модулей предмета «Основы религиозных культур и светской этики» проходят в школах Архангельской области. Участие во встречах с родителями принимают клирики епархий Архангельской митрополии.

    На днях поучаствовал в собрании настоятель архангельского храма святой блаженной Матроны Московской священник Александр Григорьев. Он пообщался с родителями воспитанников школы №35 имени Ф. А. Абрамова в столице региона.

    «Рассказал присутствовавшим о непреходящем значении православной культуры в истории России и провел краткий экскурс по темам уроков из актуального учебника по основам православной культуры под научной редакцией О. Ю. Васильевой. Пособие используется педагогами данного предмета как основной материал для работы с учащимися», — прокомментировал свое общение с родителями школьников отец Александр.

    Ранее мы сообщали о других подобных встречах священников с участниками родительских собраний.

    Напомним, по словам главы образовательного отдела Архангельской епархии священника Кирилла Кочнева, на подобных собраниях затрагиваются вопросы, связанные с содержанием учебного пособия по модулю основ православной культуры, говорится о важности для ребят познакомиться с ОПК, потому что эта дисциплина выстраивает межпредметные связи в средней школе, способствует лучшему усвоению литературы, истории, обществознания.

    Отметим, учебный предмет ОРКСЭ изучается в четвертом классе. Его содержание определено шестью самостоятельными модулями: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России» и «Основы светской этики». Выбрать программу родители третьеклассников могут в конце учебного года.

    Вопросы доступности изучения основ православной культуры находятся в фокусе внимания церковной и светской власти на федеральном и региональном уровнях. Участие представителей духовенства в родительских собраниях призвано дать возможность родителям получить ответы на их вопросы и урегулировать возможные недоумения. 

01 апрель 13:24 | : Верую

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