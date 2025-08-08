Храм в Плесецком округе москвичи спасают от разрушения

Божественную литургию совершили в Благовещенском храме, который находится в труднодоступном месте, именуемом Пустынькой, в Плесецком округе. Старинную церковь спасают от исчезновения добровольцы московского проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера».

«Добровольцы выполнили огромный объем работ, — рассказали в «Общем деле». — Очистили территорию от зарослей, сделали дренажную систему, с помощью домкратов подняли северо-западный угол храма, произвели замену сгнивших нижних венцов, восстановили форму бочки с помощью бревен и новой доски, сделали обрешетку и контробрешетку бочек, внутри основной бочки натянули тросы для выравнивания и укрепления конструкции, укрепили конструкцию бочки, установили крест над алтарной бочкой и главку над основной бочкой, перекрыли ондулином крышу трапезной части и бочек, восстановили опалубку храма, использовав дорожную доску, закрыли разбитые окна поликарбонатом, перебрали пол в алтаре верхнего храма, установили престол и жертвенник, повесили иконы, подготовили храм к службе, построили навес для хранения сохранившихся исторических элементов и остатков стройматериалов и установили информационный стенд».

Божественную литургию в обновленном храме совершили секретарь Плесецкого епархиального управления протоиерей Глеб Должиков и благочинный Плесецкого округа иеромонах Антоний (Ласточкин). Молились за богослужением жители окрестных деревень и добровольцы «Общего дела».

По преданию, Свято-Благовещенская Ямецкая пустынь, именуемая в народе Пустынькой, существовала уже в начале XVI века. Через нее на место своих будущих подвигов проходил преподобный Антоний Сийский. В середине XVIII века монастырь был присоединен к Елгомской пустыни, потом к Спасо-Каргопольскому монастырю. Впоследствии обитель была упразднена и обращена в Ямецкий приход. Монашеская жизнь в пустыни возобновилась в конце XIX в., когда при приходе была создана женская община, а затем образован женский монастырь. Окончательно он был закрыт в 1920 году.

В 1960-е годы на месте монастыря открыли психоневрологический интернат, который просуществовал до начала 1990-х. В здании храма был устроен склад.

В Пустыньке в летнее время проживает несколько человек, которые и поддерживают порядок в храме. Если зимой до поселка можно добраться на снегоходе или на лыжах, то летом к нему удобнее всего спуститься по реке Онеге.



