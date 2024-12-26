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Архангельский священник рассказал педагогам о пользе преподавания ОРКСЭ

    Выездной круглый стол по вопросам духовно-нравственного воспитания младших школьников и организации работы с родителями по выбору модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) провел областной институт открытого образования в Карпогорах.

    Участие во встрече приняли директора образовательных организаций и заместители директоров по учебно-воспитательной работе филиалов школ Пинежского округа, а также благочинный округа архимандрит Иосиф (Волков).

    Руководитель отдела образования и катехизации Архангельской епархии священник Кирилл Кочнев рассказал о содержании модуля «Основы православной культуры» в курсе ОРКСЭ

    «Говорили о практической пользе преподавания модуля ОПК. Значительный пласт нашего культурного наследия имеет в своей основе православное мировоззрение. Поэтому знание основ православной культуры поможет школьникам лучше понимать страницы нашей истории и русскую классическую литературу», — прокомментировал событие священник. 

08 февраль 09:18 | : Будни / Верую

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