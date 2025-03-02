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Школы Архангельской области открыли двери для священников

    Родительские собрания по выбору одного из модулей предмета «Основы религиозных культур и светской этики» проходят в школах Архангельской области. Участие во встречах с родителями принимают клирики епархий Архангельской митрополии.

    На днях поучаствовал в собрании благочинный Плесецкого округа Плесецкой епархии иеромонах Антоний (Ласточкин). Он пообщался с родителями воспитанников школы в поселке Савинском.

    По словам главы образовательного отдела Архангельской епархии священника Кирилла Кочнева, на подобных собраниях затрагиваются вопросы, связанные с содержанием учебного пособия по модулю основ православной культуры, говорится о важности для ребят познакомиться с ОПК, потому что эта дисциплина выстраивает межпредметные связи в средней школе, способствует лучшему усвоению литературы, истории, обществознания.

    Отметим, учебный предмет ОРКСЭ изучается в четвертом классе. Его содержание определено шестью самостоятельными модулями: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России» и «Основы светской этики». Выбрать программу родители третьеклассников могут в конце учебного года.

    Напомним, что вопросы доступности изучения основ православной культуры находятся в фокусе внимания церковной и светской власти на федеральном и региональном уровнях. Участие представителей духовенства в родительских собраниях призвано дать возможность родителям получить ответы на их вопросы и урегулировать возможные недоумения. 


20 март 09:30 | : Будни / Верую

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