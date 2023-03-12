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Валентина Сырова: "Александр Витальевич задал высокий темп работы"

Сегодня губернатор Поморья Александр Цыбульский на сессии областного Собрания выступил с отчетом о результатах деятельности регионального правительства в 2022 году.

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова отметила ключевые моменты  выступления:

- Сегодня, несмотря на серьезные вызовы, Губернатор ставит  амбициозные задачи по выходу экономики области на новый качественный уровень, что позволит повысить благосостояние жителей региона.

Мы видим, что в Архангельске начали активно решаться многолетние проблемы: расселение из аварийного ветхого жилья,  проведение транспортной и мусорной реформы, улучшение дорожной инфраструктуры, изменение внешнего облика столицы Поморья.

Архангельск  за последние годы в разы увеличил строительство новых домов взамен аварийного жилого фонда. Строятся новые крупные социальные объекты, появляются большие общественные территории, создаются новые дорожные объекты. Поступления инвестиций в инфраструктуру и благоустройство города выросли в разы.

Большое внимание Губернатор обратил на социальную сферу региона, здравоохранение, образование и оказание поддержки военнослужащим, в том числе мобилизованным,  участвующим в СВО и их семьям.  

Сегодня лозунг «Вместе мы сильнее!» как никогда показывает вектор – это объединение и консолидация общества вокруг нашего Президента Владимира Путина, поддержка государственной политики, поддержка преобразований, которые осуществляет наш Губернатор и правительство.

Александр Витальевич задал высокий темп работы всей команде нашего региона.

«Вместе мы сильнее!» 

19 апрель 16:24 | : Политика

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