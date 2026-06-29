Врач Карпогорской ЦРБ заплатит штраф за фиктивный бюллетень

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 61-летнего врача общей практики ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ», виновным по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что подсудимый, используя свое служебное положение, из личной заинтересованности, незаконно выписал гражданину листок временной нетрудоспособности, являющийся официальным документом, без фактической явки последнего, проведения его осмотра, в который внес заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о наличии заболевания.

Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме.

Судом врачу назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.