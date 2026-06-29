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О Спасах

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 14 августа, в праздник Происхождения (Изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, совершил утреню с выносом креста и Божественную литургию в храме Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье.

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    В греческом часослове 1897 года так объясняется происхождение праздника Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне (31 июля), износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (в честь Святой Софии — Премудрости Божией). С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предъисхождение Честного Креста».

    В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси 1 августа 988 года. В «Сказании действенных чинов святыя соборныя и апостольския великия церкви Успения», составленном в 1627 году по повелению Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение праздника 1 августа: «А на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и весем».

    В церквях накануне вечером совершается вынос Креста, а утром после Литургии — малое освящение воды, после которого обычно освящают принесенный верующими мед.

    Спасы — это народное название трех летних праздников, прославляющих Спасителя: празднества Спасу и Богородице 14 августа, Преображения Господня 19 августа и праздника иконы «Нерукотворный Образ» (Спас Нерукотворный) 29 августа. «Медовым», «Яблочным» и «Хлебным» («Ореховым») Спасы стали благодаря устоявшейся традиции в эти дни с благодарностью Богу приносить в храм и освящать новый урожай. Традиция освящать мед в Медовый Спас и плоды в Яблочный сохранилась по сей день. 

15 август 10:00 | : Будни / Верую

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