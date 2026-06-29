"Год культуры" по-поморски. Памятник "Медикам Севера" закрыли от народа

Попытался сфотографировать памятник "Медикам Севера", установленный рядом со зданием Архангельской медакадемии в 2022 году. Кстати, памятник создан на народные деньги, но теперь его от народа отделяет решётка. Медакадемия решила, что внутренний двор, где и установили памятник, нужно отгородить от всех заборами, а охране поручили никого к нему не подпускать.

С какой стати вдруг эта организация присвоила себе это народное достояние? Почему памятник вообще может быть доступен лишь по блату или по спецразрешению какого-то начальничка? С каких пор у нас в городе появляются общественные пространства, закрытые от всех 2-х метровыми заборами?

Год культуры в Архангельской области у нас какой-то совершенно не культурный и не туристический вопреки болтовне чиновников. И всё это у них под носом - в самом центре столицы Поморья!

Там же и старинный танк "Марк-5" заколотили наглухо (а некоторые считают, что его вообще продали, и там пустая коробка осталась), куда-то исчез последний вагон Архангельского трамвая, что ранее хранился во дворе Гостиного Двора. Пропала табличка на доме, где жил композитор с мировым именем, составивший репертуар Северного хора Мосолов, исчезла коллекция военной техники от штаба 10-й армии ПВО и т.д. и т.п.

Что это такое происходит? Несколько лет назад массово горели дома-памятники и мало что от них осталось. Теперь вот за памятники культуры принялись?!

По-видимому, утверждённый у нас "год культуры" - это какая-то издёвка...

Михаил Силантьев



