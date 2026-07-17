Мошеннику в белом халате из Карпогорской ЦРБ выписали большой штраф

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 53-летнего врача ГБУЗ Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

Установлено, что мужчина в целях получения в повышенном размере премии за интенсивность и высокие результаты работы в январе, марте-мае 2024 года внес в специальную информационную медицинскую базу недостоверные сведения о фиктивном приеме пациентов.

В последующем данная информация послужила основанием для выплаты медицинским учреждением премии медицинскому работнику.

Незаконными действиями врача медицинскому учреждению причинен ущерб на общую сумму 34,1 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме и возместил в ходе следствия причиненный ущерб.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.