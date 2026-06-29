К людям. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Несмотря на совсем не летнюю погоду, народные избранники столицы Поморья провели рабочую неделю… на улице. Ведь именно там можно напрямую пообщаться с народом, узнать насущные проблемы горожан, постараться их решить.

Примеры такой «уличной» политики.

Михаил Орлов обсудил с горожанами насущные проблемы двора по адресу улица Воронина 23 и перспективы участия в региональном проекте «Комфортное Поморье».

Их головная боль - после каждого дождя здесь образуются огромные лужи, которые превращают путь к подъездам в полосу препятствий. Решение уже намечено: в рамках благоустройства планируется укладка нового асфальта. Надежда на исправление ситуации – попасть в проект «Комфортное Поморье», для этого нужно дружно проголосовать до 1 октября.

Кроме того, на встрече подняли вопрос содержания контейнерной площадки. Сейчас она перегружена, так как мусор сюда несут жители сразу нескольких соседних домов. Ситуацию нужно приводить в порядок, чтобы во дворе было чисто и комфортно.

А еще дефицит кадров в поликлинике №4, там всего один терапевт и один фельдшер.

Михаил Орлов:

- Все вопросы взял в работу. Будем искать пути решения вместе с жителями.

Городской парламентарий Алексей Бельков продолжает депутатский мониторинг родной Соломбалы.

К нему обратились местные жители: на тротуаре, проходящем вдоль проезжей части на участке от улицы Адмирала Кузнецова до пожарной части №4, образовался провал.

Важный нюанс: этот объект был отремонтирован совсем недавно, в 2024 году. Поскольку работы находятся на гарантии, Алексей Васильевич оперативно направил запрос в городской департамент транспорта с требованием устранить дефект за счет подрядчика.

Алексей Бельков:

- Срок гарантийных обязательств ещё не истек, поэтому недочёт должен быть исправлен в кратчайшие сроки. Держу ситуацию на личном контроле и обязательно сообщу жителям, как только работы будут завершены.

Одна из насущных проблем всего Архангельска – создание специализированных мест для выгула и тренировок четвероногих друзей, проще говоря, собачьих площадок.

Требования к таким объектам строгие - отступы от жилых домов, детских площадок и водоёмов. Во всем Северном округе областной столицы два годных места: улица Красных Маршалов и пересечение улиц Кировской и Ильича (напротив храма), но и они требуют серьезных доработок, соответственно, и финансовых вложений.

Сейчас предстоит работа по смене категории назначения земли. Параллельно инициативной группе необходимо подать заявку в рамках губернаторского проекта «Комфортное Поморье».

Председатель городской Думы Иван Воронцов, курирующий округ:

- Отдельная благодарность активистам за настойчивость. Они не опустили руки после первых отказов, и именно благодаря их упорству площадка в Северном округе обязательно появится.