Успенский храм Архангельска присоединился к борьбе с последствиями инсульта

Настоятель Успенского храма Архангельска священник Кирилл Кочнев передал сотрудникам первого неврологического отделения Архангельской областной больницы приборы, помогающие в уходе за пациентами.

«В этом отделении проходят лечение люди, перенесшие инсульт. В свое время из неврологии к нам поступил запрос о помощи в приобретении определенных вещей, которые облегчат работу персонала и смогут скрасить пребывание больных», — отметил отец Кирилл.

На днях приход передал в больницу радиоприемники, блоки питания, магнитно-маркерные доски, настенные часы и канцелярские товары. Собрать средства для их приобретения общине помогли неравнодушные люди.

Отметим, что приход Успенского храма уже несколько лет взаимодействует с первым неврологическим отделением областной больницы, опекая и духовно поддерживая персонал и пациентов.