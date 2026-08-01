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Успенский храм Архангельска присоединился к борьбе с последствиями инсульта

    Настоятель Успенского храма Архангельска священник Кирилл Кочнев передал сотрудникам первого неврологического отделения Архангельской областной больницы приборы, помогающие в уходе за пациентами.

    «В этом отделении проходят лечение люди, перенесшие инсульт. В свое время из неврологии к нам поступил запрос о помощи в приобретении определенных вещей, которые облегчат работу персонала и смогут скрасить пребывание больных», — отметил отец Кирилл.

    На днях приход передал в больницу радиоприемники, блоки питания, магнитно-маркерные доски, настенные часы и канцелярские товары. Собрать средства для их приобретения общине помогли неравнодушные люди.

    Отметим, что приход Успенского храма уже несколько лет взаимодействует с первым неврологическим отделением областной больницы, опекая и духовно поддерживая персонал и пациентов. 

18 август 09:12 | : Будни / Верую

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