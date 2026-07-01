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Торговля овощами и фруктами в Архангельске находится в руках нелегалов

В Архангельске прошёл совместный информационный выезд сотрудников Гострудинспекции, городской администрации и отдела по вопросам миграции УМВД. Проверяющие посетили 17 павильонов, торгующих фруктами и овощами. Легально, с оформлением по Трудовому кодексу, работают только три из них — это менее 20%.

В остальных случаях продавцы трудились без договоров. Зарплату выдавали наличными или переводили на карты «в серую», без отчислений в Социальный фонд. Зафиксированы и случаи неоплачиваемых отпусков и стажировок, когда людей фактически использовали бесплатно. Примечательно, что часть работников сама отказывается от официального оформления, теряя больничные, отпускные и будущую пенсию.

Кроме того, в ряде торговых точек выявлено расхождение между учетными данными контрольно-кассовой техники и реально присутствующим персоналом, а также отсутствие обязательной потребительской информации.

Во время выездных мероприятий с работодателями и работниками проведены разъяснительные беседы о негативных последствиях нелегальной занятости и выплаты зарплат «в конвертах», а также об административной ответственности за нарушение законодательства и нелегальное трудоустройство.

Результаты совместного выезда будут рассмотрены на заседании рабочей группы Межведомственной комиссии (МВК) по противодействию нелегальной занятости при администрации МО «Город Архангельск» с участием правоохранительных органов и прокуратуры.

Илья Тильман, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе: «Проведение совместных информационных выездов с участием администрации и правоохранительных органов будет продолжено. Профилактика и пресечение нелегальной занятости — одно из ключевых направлений работы межведомственной комиссии Архангельской области. Сегодня стоит приоритетная задача на системное «обеление» отраслей экономики, в том числе розничной торговли, где сохраняется высокий риск неформальных трудовых отношений».

30 июль 14:23 | : Скандалы

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