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В подвале архангельского дома нашли труп полувековой давности

Следственным отделом по Ломоносовскому округу города Архангельска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследуется уголовное дело по факту обнаружения скелетированных останков человека, обнаруженных 13 августа 2025  года в подвале дома № 1 по проспекту Дзержинского в городе Архангельске.  

Комплексом судебных экспертиз установлено, что костные останки принадлежат человеку мужского пола, европеоидной расы, биологический возраст которого находится в диапазоне 40 - 70 лет, прижизненный
 рост 169-176 см, давность наступления смерти - с 1975 по 1985 гг.

Примерный облик мужчины изображен на фото. 

Всех, кто обладает информацией, которая может помочь следствию, просим обратиться в следственный отдел по Ломоносовскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР, расположенный по адресу: город Архангельск, проспект Новгородский, дом 26, тел. (8182) 68-13-57. Телефон дежурного по следственному управлению: +7-921-819-92-13. Либо в отдел полиции «Центральный» УМВД России по Архангельской области, расположенный по адресу: город Архангельск, проспект Ломоносова, дом 30, корпус 1, тел. (8182) 68-32-27, 63-22-33.

 

23 июль 14:29 | : Скандалы

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