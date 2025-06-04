В Архагельске устанавливаеся личность утонувшего мужчины. Помогите, если можете

Следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 11 августа 2025 года днем в воде у берега реки Северная Двина у дома №311 по проспекту Ленинградский в городе Архангельске тела мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

На вид: 40-45 лет, нормального телосложения, волосы короткие светлые.

Был одет в джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета фирмы «T-Taccardi», при себе имел два ключа от квартиры.

Всех, кто обладает информацией, которая может помочь следствию, просим обратиться по номерам телефонов в органы полиции: (8182)68-71-24, либо в следственный отдел по округу Варавино-Фактория г. Архангельска: (8182) 68-01-46. Телефон дежурного по управлению: +7-921-819-92-13.