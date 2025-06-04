Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архагельске устанавливаеся личность утонувшего мужчины. Помогите, если можете

Следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 11 августа 2025 года днем в воде у берега реки Северная Двина у дома №311 по проспекту Ленинградский в городе Архангельске тела мужчины без внешних признаков насильственной смерти. 

На вид: 40-45 лет, нормального телосложения, волосы короткие светлые.

Был одет в джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета фирмы «T-Taccardi», при себе имел два ключа от квартиры.

Всех, кто обладает информацией, которая может помочь следствию, просим обратиться по номерам телефонов в органы полиции: (8182)68-71-24, либо в следственный отдел по округу Варавино-Фактория г. Архангельска: (8182) 68-01-46. Телефон дежурного по управлению: +7-921-819-92-13.

 

13 август 15:07 | : Происшествия

Главные новости


Кто-то теряет…
Пока есть время. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (162)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20