"ЭкоИнтегратор" загадил деревню под Шенкурском

Прокуратурой Шенкурского района в ходе проверки по обращению гражданина установлено, что ООО «ЭкоИнтегратор», которое является региональным оператором, оказывающим услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, допустило неоднократное нарушение графиков по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов в д. Демидовское Шенкурского района.

В этой связи прокурором генеральному директору организации внесено представление, которое удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По результатам рассмотрения представления 51 гражданину, проживающему в д. Демидовское, произведен перерасчет за оплату услуги  
 за март 2026 года.

19 май 12:37 | : Скандалы

