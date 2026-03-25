Матерый вельский жулик Шашлаков нарубил дров на миллиард рублей

Вступил в законную силу приговор Вельского районного суда от 10.02.2026 в отношении 42-летнего жителя г. Вельска Николая Шашлакова, осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Судом установлено, что с февраля 2014 года по декабрь 2015 года осужденный с целью извлечения прибыли под видом выполнения работ по расчистке земельного участка от древесно-кустарниковой растительности произвел незаконную рубку леса объемом 258 852 куб.м., чем причинил ущерб муниципальному образованию в сумме более 1 млрд. руб. 

Гражданский иск прокурора о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, на вышеуказанную сумму удовлетворен.

Законность осуждения подтверждена судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора.

О «забавах» вышеуказанного персонажа читайте здесь.

 

 

23 апрель 15:15 | : Скандалы

