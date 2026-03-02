Директор школы из Онеги попал на штраф за собственное трудоустройство

Онежской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности образовательного учреждения МБОУ «Средняя школа № 4». 

Установлено, что бывший служащий администрации Онежского муниципального округа после прекращения трудовой деятельности в органах местного самоуправления принята в образовательное учреждение на должность педагога дополнительного образования.

Однако в нарушение требований действующего законодательства исполняющий обязанности директора не уведомил о трудоустройстве в школу администрацию Онежского муниципального округа. 

В этой связи прокурором в отношении исполняющего обязанности директора образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральными законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Постановлением судьи и.о. директора школы признан виновным в совершении указанного правонарушения и ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

30 март 15:38 | : Скандалы

