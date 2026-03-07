Прокуратура Северодвинска вступилась за уволенных школьных работников

Прокуратурой города Северодвинска проведена проверка соблюдения трудового законодательства по обращениям бывших работников одного из образовательных учреждений города Северодвинска.

Установлено, что работодателем в октябре 2025 года издан приказ о проведении с учетом индексации перерасчета заработной платы работникам с января 2025 года.

Такой перерасчет произведен действующим работникам, в его проведении уволенным в течение 2025 года работникам отказано.

В целях устранения нарушений прокурором г. Северодвинска внесено представление директору образовательного учреждения.

Требования прокурора удовлетворены, в марте 2026 года бывшим работникам образовательного учреждения произведен перерасчет на сумму

325 тыс. рублей.