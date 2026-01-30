Вверх
Мошенники под личной трудинспекции кошмарят архангельский бизнес

В последнее время российские компании столкнулись с новой волной мошеннических атак: злоумышленники рассылает письма и уведомления от имени Государственной инспекции труда и других контрольно-надзорных органов. Цель преступников — выманить конфиденциальные документы или похитить денежные средства под угрозой внеплановой проверки и крупных штрафов.

Схема обмана строится на запугивании: в письмах сообщается о якобы назначенной выездной проверке и необходимости срочно предоставить кадровые документы, штатные расписания, трудовые договоры. Часто мошенники предлагают перейти по ссылке для «подтверждения данных» или связаться с «инспектором» по указанному номеру. В ряде случаев жертвам предлагают оплатить «госпошлину», «сбор за рассмотрение материалов» или даже «предварительный штраф» через QR-код. Именно на этапе оплаты происходит хищение средств или компрометация банковских реквизитов организации.

Специалисты напоминают: чтобы обезопасить себя от действий мошенников, не открывайте вложения и не переходите по ссылкам из писем с неизвестных адресов, не сканируйте подозрительные QR-коды и не направляйте конфиденциальные документы без предварительной верификации отправителя. Если вы получили сомнительное уведомление от имени инспекции, проверьте информацию через официальный сайт Государственной инспекции труда в Архангельской области и НАО (https://git29.rostrud.gov.ru/) или позвоните по контактным телефонам, размещённым в разделе «Контакты». Бдительность и соблюдение правил информационной безопасности — надёжная защита от мошеннических схем.

 Руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Алексей Хоробров: «Обращаем внимание работодателей: все контрольные и профилактические мероприятия проводятся строго в рамках законодательства, с официальным уведомлением через установленные каналы связи — в первую очередь, через государственные информационные системы. Инспекция труда никогда не требует оплаты штрафов или сборов посредством рассылки QR-кодов. Проверяйте информацию о предстоящих мероприятиях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий на портале proverki.gov.ru. При малейших сомнениях — не переходите по ссылкам, не сканируйте коды и сразу свяжитесь с нами по телефонам, указанным на официальном сайте инспекции».

12 март 14:30 | : Скандалы

