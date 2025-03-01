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Архангелогородцам объяснили новые способы мошенничества

Сегодня мессенджеры, наряду с hh.ru и другими ресурсами для трудоустройства, стали важным инструментом в поиске работы. К сожалению, злоумышленники не отстают от трендов и используют популярные платформы для выманивания денег и личных данных.

Схема № 1: звонок из энергосбытовой компании

В этом сценарии мошенники используют код от hh.ru.

  1. Злоумышленники звонят якобы из энергосбытовой компании и говорят, что пора заменить счётчик.
  2. Затем присылают код подтверждения от hh.ru и просят его назвать. Например, говорят, что это номер счётчика или код для его замены.
  3. Когда человек назвал код, мошенник кричит сообщнику: «Номер подтверждён, можно брать кредит!» Затем бросает трубку.
  4. После этого человеку приходит СМС якобы от «Госуслуг». Обычно там сказано, что на имя потенциальной жертвы оформили поручительство или в её личный кабинет зашли с нового устройства. Просят позвонить на горячую линию и присылают номер, который на самом деле принадлежит мошенникам.
  5. Если позвонить по указанному номеру, мошенники попытаются выманить данные для доступа к аккаунту жертвы на «Госуслугах» — это их основная цель.

У этого сценария есть вариации: злоумышленник может представиться сотрудником не энергосбытовой компании, а поликлиники или другого госучреждения.

Схема № 2: рассылка с вакансиями

В этом случае мошенники используют украденные базы данных — делают по ним массовую рассылку якобы от hh.ru с предложениями о работе.

  1. Кандидат откликается на вакансию из рассылки.
  2. Злоумышленники предлагают высокую зарплату за несложную работу. Просят создать учётную запись на мошенническом сайте и выполнять на нём задания — за это на сайте будет пополняться счёт.
  3. За вывод денег со счёта на сайте попросят заплатить комиссию или ввести данные карты для зачисления.

В итоге злоумышленники или крадут деньги, которые им отправляет кандидат, или собирают данные банковских карт.

Схема № 3: вакансия мечты и подставной аккаунт iCloud

Ещё одна новая схема рассчитана только на пользователей устройств Apple — это обман с помощью фейковых вакансий и iCloud. Мошенники размещают на сайтах для поиска работы вакансии с подозрительно привлекательными условиями: например, с загрузкой три часа в день и зарплатой от 150 000 ₽.

Соискатели откликаются, и злоумышленники переводят общение в сторонние мессенджеры. Там потенциальной жертве предлагают выйти из своего аккаунта iCloud и войти в аккаунт мошенника под различными предлогами. Например, чтобы скачать для работы приложение, которого сейчас нет в App Store. Если авторизоваться в аккаунте мошенника, устройство заблокируется. Злоумышленники начнут вымогать деньги в обмен на разблокировку.

Как hh.ru обеспечивает безопасность пользователей

Внутри hh.ru есть автоматические инструменты, которые помогают нам заботиться о вашей безопасности. Также многое мы проверяем вручную.

Многоэтапная проверка работодателей
 Мы проверяем все компании, которые регистрируются на hh.ru. Только после этого они могут публиковать вакансии и просматривать резюме соискателей. Подлинность документов компании проверяем через специальные сервисы. Если нужно, запрашиваем у работодателя дополнительные подтверждения. Если он игнорирует запросы сервиса, блокируем его.

Когда компания прошла проверку, рядом с её названием появляется синяя галочка «Проверенный работодатель».

Модерация вакансий
 Мы модерируем все вакансии, которые добавляют на hh.ru. Следим, чтобы описание вакансии было реалистичным и соответствовало правилам площадки: например, чтобы в нём не было признаков дискриминации.

Чат hh.ru
 Файлы и ссылки, которыми вы обмениваетесь в чате hh.ru проходят проверку на вирусы. Поэтому старайтесь общаться с работодателями в нём — в приложении или веб-версии. Это не только безопасно, но и удобно: все диалоги с рекрутерами хранятся в одном месте. Если начали коммуникацию с рекрутером в стороннем мессенджере и чувствуете подвох, предложите перейти в чат hh.ru. Добросовестный работодатель согласится на это без возражений.

Звонки с лейблом
 Вызов от работодателя через hh.ru маркируется специальной отметкой «hh.ru — Работа» или «hh.ru — Звонок по резюме». Если такая надпись высвечивается, когда вам звонят с незнакомого номера, — спокойно берите трубку.


26 март 08:30 | : Происшествия

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