Архангелогородцам объяснили новые способы мошенничества

Сегодня мессенджеры, наряду с hh.ru и другими ресурсами для трудоустройства, стали важным инструментом в поиске работы. К сожалению, злоумышленники не отстают от трендов и используют популярные платформы для выманивания денег и личных данных.
В этом сценарии мошенники используют код от hh.ru.
У этого сценария есть вариации: злоумышленник может представиться сотрудником не энергосбытовой компании, а поликлиники или другого госучреждения.
В этом случае мошенники используют украденные базы данных — делают по ним массовую рассылку якобы от hh.ru с предложениями о работе.
В итоге злоумышленники или крадут деньги, которые им отправляет кандидат, или собирают данные банковских карт.
Ещё одна новая схема рассчитана только на пользователей устройств Apple — это обман с помощью фейковых вакансий и iCloud. Мошенники размещают на сайтах для поиска работы вакансии с подозрительно привлекательными условиями: например, с загрузкой три часа в день и зарплатой от 150 000 ₽.
Соискатели откликаются, и злоумышленники переводят общение в сторонние мессенджеры. Там потенциальной жертве предлагают выйти из своего аккаунта iCloud и войти в аккаунт мошенника под различными предлогами. Например, чтобы скачать для работы приложение, которого сейчас нет в App Store. Если авторизоваться в аккаунте мошенника, устройство заблокируется. Злоумышленники начнут вымогать деньги в обмен на разблокировку.
Внутри hh.ru есть автоматические инструменты, которые помогают нам заботиться о вашей безопасности. Также многое мы проверяем вручную.
Многоэтапная проверка работодателей
Мы проверяем все компании, которые регистрируются на hh.ru. Только после этого они могут публиковать вакансии и просматривать резюме соискателей. Подлинность документов компании проверяем через специальные сервисы. Если нужно, запрашиваем у работодателя дополнительные подтверждения. Если он игнорирует запросы сервиса, блокируем его.
Когда компания прошла проверку, рядом с её названием появляется синяя галочка «Проверенный работодатель».
Модерация вакансий
Мы модерируем все вакансии, которые добавляют на hh.ru. Следим, чтобы описание вакансии было реалистичным и соответствовало правилам площадки: например, чтобы в нём не было признаков дискриминации.
Чат hh.ru
Файлы и ссылки, которыми вы обмениваетесь в чате hh.ru проходят проверку на вирусы. Поэтому старайтесь общаться с работодателями в нём — в приложении или веб-версии. Это не только безопасно, но и удобно: все диалоги с рекрутерами хранятся в одном месте. Если начали коммуникацию с рекрутером в стороннем мессенджере и чувствуете подвох, предложите перейти в чат hh.ru. Добросовестный работодатель согласится на это без возражений.
Звонки с лейблом
Вызов от работодателя через hh.ru маркируется специальной отметкой «hh.ru — Работа» или «hh.ru — Звонок по резюме». Если такая надпись высвечивается, когда вам звонят с незнакомого номера, — спокойно берите трубку.