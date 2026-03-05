Вверх
В архангельском "Белом доме" опять все не слава богу

Архангельское УФАС приняло решение включить сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Белый дом» в реестр недобросовестных поставщиков.

По сообщению антимонопольного ведомства, компания признана нарушившим условия муниципального контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию культурно-досугового центра в посёлке Пинега Архангельской области. По решению администрации Пинежского муниципального района Архангельской области контракт был расторгнут в одностороннем порядке ввиду существенных нарушений подрядчиком условий договора.

Причины расторжения контракта:

— Нарушение сроков предоставления проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы.
 — Непредставление исполнительной документации по отдельным позициям актов формы КС-2.
 — Недостаточная точность расчетов и несоответствия строительным нормам и правилам, приведшие к ухудшению качества выполняемых работ.
 — Невыполнение ряда ключевых мероприятий, включая организацию защиты строительных площадок от атмосферных осадков и грунтовых вод.
 — Отсутствие журналов учета выполненных работ (КС-6 и КС-6а).
 — Отказ Подрядчика устранить выявленные недостатки.

Комиссией Архангельского УФАС России установлено, что «Белый дом» систематически допускал просрочки и невыполнение договорных обязательств, несмотря на неоднократные предупреждения и претензии со стороны заказчика. Оснований для освобождения от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту не выявлено.

Решение комиссии: включить сведения об ООО «Белый дом» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

 

