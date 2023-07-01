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Халтура на ремонте Приморской ЦРБ обошлась подрядчикам почти в 5 миллионов

Решением Арбитражного суда Архангельской области удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора области о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Прайм-Строй» в доход бюджета Архангельской области убытков в сумме 4 619 72 рубля.

Поводом для обращения в суд прокуратуры области послужил тот факт, что названное общество, являясь подрядчиком по государственному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница», не исполнило взятые на себя обязательства. В связи с этим заказчик в одностороннем порядке расторгнул сделку, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области сведения о подрядчике включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года.

В результате заключения учреждением здравоохранения аналогичного контракта с иным подрядчиком по более высокой цене бюджету субъекта причинены убытки в виде разницы между стоимостью указанных сделок в размере 461972 рубля, которые по иску прокуратуры области взысканы Арбитражным судом области.

          Решение суда в законную силу не вступило.

25 сентябрь 16:10 | : Скандалы

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