В Архангельске задержан директор "Фармации". Ждем откровений

его подозревают в посредничестве при передаче взятки в 24 миллиона рублей

Следователи СК России по Архангельской области возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) в отношении руководителя местной ГУП "Фармация".

По версии следствия, в 2023–2025 годах подозреваемый выступал посредником между должностным лицом и предпринимателем из Санкт-Петербурга. Вознаграждение составляло 10% от суммы госконтрактов на поставку медицинских изделий и услуг. Общая сумма переданных взяток превысила 24 миллиона рублей.

Подозреваемый задержан, следователи готовят ходатайство в суд о его заключении под стражу. У него дома и на работе прошли обыски, изъята документация.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ. Ранее по этому же делу был арестован предприниматель из Санкт-Петербурга, которому инкриминируют дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Расследование продолжается

05 март 17:21 | : Скандалы

