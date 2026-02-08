В Архангельске подлая жена пыталась обобрать недееспособного мужа

Прокурор города Архангельска по результатам проведенной проверки обратился в суд в защиту прав и законных интересов недееспособного гражданина с исковым заявлением об оспаривании договоров дарения, применения последствий недействительности сделок путем возврата спорного жилья.

Основанием для проверки явился рапорт прокурора, участвовавшего в гражданском деле о признании этого гражданина недееспособным .

Установлено, что в сентябре 2023 года гражданин, благодаря настойчивости супруги, с которой он вступил в брак в июне того же года, подарил последней 4 квартиры, находящиеся в рентабельных районах, расположенных в городах Архангельск, Москва и Таганрог общей площадью 209,1 кв.м, рыночной стоимостью более 34 млн рублей. Жилые помещения получены им в августе 2023 года в качестве наследства от умершей матери.

Прокурором собраны исчерпывающие доказательства того, что гражданин при отчуждении собственного имущества в пользу супруги не мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими в связи с личностными особенностями и состоянием здоровья.

Решением Октябрьского районного суда г. Архангельска, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Архангельского областного суда, требования прокурора удовлетворены.

Незаконно выбывшее имущество возвращено законному владельцу.

Судебный акт вступил в законную силу.



