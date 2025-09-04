Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Суд запретил архангелогородцу привечать в своей квартире бездомных

Проведенной прокуратурой г. Архангельска проверкой установлено, что в жилом помещении, расположенном на территории областного центра, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказываются социальные услуги с проживанием в квартире, не соответствующей санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. 

Основанием для проведения проверки явился рапорт прокурора, участвующего в гражданском деле о лишении родительских прав гражданина, ранее проживавшего в данном жилом помещении.

Прокурором собраны исчерпывающие доказательства того, что собственник жилого помещения предоставил его в безвозмездное пользование третьему лицу, организовавшему в квартире деятельность по предоставлению социальных услуг лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (бездомные лица, а также лица, имеющие алкогольную или наркотическую зависимость) с обеспечением проживания в нем.

С целью защиты прав граждан и исключения вероятности причинения вреда их жизни и здоровью прокурором г. Архангельска в Соломбальский районный суд
 г. Архангельска направлено исковое заявление с требованиями о запрете предоставления в спорном жилом помещении данного вида услуг.

Ответчики с требованиями прокурора не согласились и придерживались позиции о законности своих действий, поскольку, по их мнению, они занимались общественно-полезной деятельностью, не связанной с оказанием социальных услуг.

Решением Соломбальского районного суда г. Архангельска, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Архангельского областного суда, по иску прокурора собственнику жилого помещения запрещено предоставлять его третьим лицам в пользование и (или) владение для осуществления деятельности по предоставлению социальных услуг с обеспечением проживания, а организатору предоставления данного вида услуг запрещено заниматься указанным видом деятельности в занимаемом им жилом помещении.

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.

 

01 ноябрь 14:06 | : Скандалы

Главные новости


Как угробить телевидение? Спроси у Дейнеко
Деньги любят счет. Итоги юбилейной сессии АрхГорДумы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (16)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20