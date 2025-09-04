Суд запретил архангелогородцу привечать в своей квартире бездомных

Проведенной прокуратурой г. Архангельска проверкой установлено, что в жилом помещении, расположенном на территории областного центра, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказываются социальные услуги с проживанием в квартире, не соответствующей санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.

Основанием для проведения проверки явился рапорт прокурора, участвующего в гражданском деле о лишении родительских прав гражданина, ранее проживавшего в данном жилом помещении.

Прокурором собраны исчерпывающие доказательства того, что собственник жилого помещения предоставил его в безвозмездное пользование третьему лицу, организовавшему в квартире деятельность по предоставлению социальных услуг лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (бездомные лица, а также лица, имеющие алкогольную или наркотическую зависимость) с обеспечением проживания в нем.

С целью защиты прав граждан и исключения вероятности причинения вреда их жизни и здоровью прокурором г. Архангельска в Соломбальский районный суд

г. Архангельска направлено исковое заявление с требованиями о запрете предоставления в спорном жилом помещении данного вида услуг.

Ответчики с требованиями прокурора не согласились и придерживались позиции о законности своих действий, поскольку, по их мнению, они занимались общественно-полезной деятельностью, не связанной с оказанием социальных услуг.

Решением Соломбальского районного суда г. Архангельска, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Архангельского областного суда, по иску прокурора собственнику жилого помещения запрещено предоставлять его третьим лицам в пользование и (или) владение для осуществления деятельности по предоставлению социальных услуг с обеспечением проживания, а организатору предоставления данного вида услуг запрещено заниматься указанным видом деятельности в занимаемом им жилом помещении.

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.