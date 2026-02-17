Вверх
Нотариус из Холмогор обманывала клиентов почем зря

Прокуратура Холмогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по материалам прокурорской проверки, в отношении нотариуса Холмогорского нотариального округа.  Женщина обвиняется в совершении 11 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия обвиняемая с 2022 по 2024 годы при ведении нотариальной деятельности, используя свое служебное положение, пользуясь правовой неосведомленностью граждан о деятельности нотариуса, вводила их в заблуждение относительно необходимости совершения нотариальных действий, которые в действительности не требовались, тем самым получала от граждан большее количество денежных средств, чем предусмотрено действующим законодательством. 

В результате нотариус незаконно получила от граждан денежные средства в сумме более 130 тыс. рублей.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело будет направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу.

 

17 февраль 11:32 | : Скандалы

