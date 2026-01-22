Вверх
Права женщины-диабетика в Арангельске защитила прокуратура

Прокуратура г. Архангельска провела проверку по обращению гражданина о нарушениях при обеспечении медицинскими изделиями.

Установлено, что страдающая сахарным диабетом женщина получает помповую инсулинотерапию и имеет право на льготное обеспечение медицинскими изделиями (инфузионными наборами). Однако своевременное обеспечение расходными материалами к инсулиновой помпе заявителю не произведено. В результате женщина вынуждена самостоятельно приобрести необходимые ей медицинские изделия.

В целях защиты прав гражданина прокуратурой  в суд направлено исковое заявление о взыскании с министерства здравоохранения Архангельской области денежных средств, затраченных на самостоятельное приобретение медицинских изделий, а также компенсации морального вреда.

Решением суда исковые требований прокурора города удовлетворены, его исполнение находится на контроле прокурора.

12 февраль 15:39 | : Скандалы

