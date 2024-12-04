Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Путаница с переливанием крови обогатила архангельского пенсионера на 160 тысяч

Прокуратурой Архангельска проведена проверка по обращению пенсионера, принятого на личном приеме заместителем прокурора области 
 и автономного округа, о ненадлежащем оказании ему медицинской помощи. 

Проверкой установлено, что заявителю государственными медицинскими учреждениями во время терапии допущено ошибочное вливание донорской крови другой группы, повлекшее ухудшение состояния его здоровья. 

В целях зашиты нарушенных прав гражданина прокурор Архангельска обратился с исковым заявлением в суд о взыскании в пользу пациента компенсации морального вреда. 

Решением Соломбальского районного суда Архангельска требования прокурора удовлетворены, в пользу пенсионера с учреждений здравоохранения взысканы денежные средства в размере 160 тыс. рублей. 

 

28 февраль 15:48 | : Скандалы

Главные новости


Лихие и разные. Реплика в защиту 90-х
Депутаты АрхГорДумы попробовали вкус свежевыпеченного хлеба

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (13)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20