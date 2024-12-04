Путаница с переливанием крови обогатила архангельского пенсионера на 160 тысяч

Прокуратурой Архангельска проведена проверка по обращению пенсионера, принятого на личном приеме заместителем прокурора области

и автономного округа, о ненадлежащем оказании ему медицинской помощи.

Проверкой установлено, что заявителю государственными медицинскими учреждениями во время терапии допущено ошибочное вливание донорской крови другой группы, повлекшее ухудшение состояния его здоровья.

В целях зашиты нарушенных прав гражданина прокурор Архангельска обратился с исковым заявлением в суд о взыскании в пользу пациента компенсации морального вреда.

Решением Соломбальского районного суда Архангельска требования прокурора удовлетворены, в пользу пенсионера с учреждений здравоохранения взысканы денежные средства в размере 160 тыс. рублей.