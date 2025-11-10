Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Плесецке прокуратура не дала "Автодорогам" обидеть деньгами многодетную мать

Прокуратура Плесецкого района обратилась в суд с иском о защите трудовых прав многодетной матери, нарушенных работодателем. 

В ходе судебного разбирательства установлено, что между женщиной и ООО «Автодороги» в период с 01.07.2020 по 30.06.2025 сложились трудовые отношения постоянного характера, однако работодатель необоснованно заключал с ней срочные трудовые договоры. В дальнейшем работница была незаконно уволена с истечением срока договора.

Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил исковые требования в полном объеме, обязав работодателя признать правоотношения бессрочными, восстановить женщину на работе и выплатить ей зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

11 февраль 11:18 | : Скандалы

Главные новости


На Привоз! Как это делалось в Одессе
Стрелец из Койдокурьи. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (131)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20