Прокуратура защитила трудовые права многодетной матери из Плесецка

Прокуратура Плесецкого района обратилась в суд с иском о защите трудовых прав многодетной матери, нарушенных работодателем.

В ходе судебного разбирательства установлено, что между местной жительницей и ООО «Автодороги» в период с 01.07.2020 по 30.06.2025 сложились трудовые отношения, однако работодатель необоснованно заключал с ней срочные трудовые договоры. Впоследствии работница была незаконно уволена с истечением срока договора.

Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил исковые требования в полном объеме, обязав работодателя признать правоотношения бессрочными, восстановить женщину на работе и выплатить ей заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.