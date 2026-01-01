За мошенничество с недвижимостью на 65 млн рублей жительницу Петербурга приговорили к 6,5 годам колонии

Октябрьский районный суд Архангельска вынес обвинительный приговор 52-летней жительнице Санкт-Петербурга, признанной виновной в серии мошенничеств с недвижимостью в особо крупном размере. Её схема, действовавшая по принципу финансовой пирамиды, привела к потере жилья и многомиллионным убыткам для 28 человек, общий ущерб превысил 65 миллионов рублей.

Суд согласился с позицией гособвинения и признал женщину виновной по трём статьям УК РФ, связанным с мошенничеством. Преступная деятельность строилась на обещании высоких доходов от вложений в строительство жилья в Петербурге и Ленинградской области.

В большинстве случаев пострадавшие граждане подыскивались в Архангельской области. Мошенница предлагала им продать свои квартиры третьим лицам, на которых оформлялся ипотечный кредит. После сделки продавец передавал вырученные деньги «в инвестиции», продолжая жить в своей же квартире и ожидая, что подсудимая будет платить по кредиту, а в итоге — погасит его полностью и выплатит прибыль. После этого жильё должно было вернуться к прежнему владельцу. Некоторые клиенты передавали ей личные сбережения или деньги, взятые в потребительских кредитах.

На первых порах, чтобы завоевать доверие и придать схеме видимость законности, женщина действительно гасила платежи за счёт средств новых вкладчиков. Однако вскоре выплаты прекратились, и финансовая пирамида рухнула. В результате 17 человек полностью лишились прав на свои квартиры, а в числе пострадавших оказались 28 человек.

Подсудимая свою вину не признала. Суд приговорил её по совокупности преступлений к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании причинённого ущерба.