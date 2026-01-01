Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

За мошенничество с недвижимостью на 65 млн рублей жительницу Петербурга приговорили к 6,5 годам колонии

Октябрьский районный суд Архангельска вынес обвинительный приговор 52-летней жительнице Санкт-Петербурга, признанной виновной в серии мошенничеств с недвижимостью в особо крупном размере. Её схема, действовавшая по принципу финансовой пирамиды, привела к потере жилья и многомиллионным убыткам для 28 человек, общий ущерб превысил 65 миллионов рублей.

Суд согласился с позицией гособвинения и признал женщину виновной по трём статьям УК РФ, связанным с мошенничеством. Преступная деятельность строилась на обещании высоких доходов от вложений в строительство жилья в Петербурге и Ленинградской области.

В большинстве случаев пострадавшие граждане подыскивались в Архангельской области. Мошенница предлагала им продать свои квартиры третьим лицам, на которых оформлялся ипотечный кредит. После сделки продавец передавал вырученные деньги «в инвестиции», продолжая жить в своей же квартире и ожидая, что подсудимая будет платить по кредиту, а в итоге — погасит его полностью и выплатит прибыль. После этого жильё должно было вернуться к прежнему владельцу. Некоторые клиенты передавали ей личные сбережения или деньги, взятые в потребительских кредитах.

На первых порах, чтобы завоевать доверие и придать схеме видимость законности, женщина действительно гасила платежи за счёт средств новых вкладчиков. Однако вскоре выплаты прекратились, и финансовая пирамида рухнула. В результате 17 человек полностью лишились прав на свои квартиры, а в числе пострадавших оказались 28 человек.

Подсудимая свою вину не признала. Суд приговорил её по совокупности преступлений к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании причинённого ущерба.











30 январь 11:18 | : Скандалы

Главные новости


Битва за детские умы, или Кино под надзором
Сможет ли Трамп захватить Гренландию? Взгляд коммуниста

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (330)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20